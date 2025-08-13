Por Medanito, Monsalve podría abandonar el Pro » Catriel25Noticias.com

El intendente de 25 de Mayo integra las filas del PRO, y hoy es rehén de su propia fuerza política. Sin dudas que haber sido electo para ocupar el ejecutivo de ésta ciudad lo convierte en uno de los dirigentes de mayor relevancia de ésta fuerza en La Pampa. Pero si persiste la negativa expresada por las diputadas de su partido, Celeste Fany Rivas y Noelia Susana Viara, impedirán soluciones para el pueblo y la zona que gestiona, lo ponen en un dilema que deberá afrontar.

Fuentes consultadas por LA ARENA aseguraron que Monsalve está muy disgustado con Rivas y Viara. Y también, que si este jueves se mantienen en su negativa y la licitación no sale, va a tomar decisiones drásticas.

“Si nuestras diputadas no votan la ley, el grupo que acompañó a Leo y Marina –Álvarez-, tomarán medidas con respecto a la continuidad o no en el PRO. Vemos que hay apetencias políticas desmedidas. Acá se ganó con un gran trabajo y los apoyamos en la elección Provincial, cosa que hoy no es recíproca”, expresó una voz cercana al mandatario.

¿Escisión del PRO?

El volumen político de 25 de Mayo es interesante para cualquier fuerza. En los últimos años, la ciudad creció aceleradamente a la sombra del petróleo, y hoy está entre la cinco de mayor población de La Pampa. También en ésta zona se cosechan las regalías petroleras que significan uno de los mayores ingresos económicos de la Provincia y que rebalsa hacia el resto de las localidades.

Cuando a la fuente le preguntamos de qué medidas estábamos hablando, confirmó las sospechas. “Desde hace tiempo venimos hablando de éste ninguneo desde Santa Rosa y de que, quizás, es tiempo de analizar la formación de un partido vecinal”, concluyó la voz

MARCHA A SANTA ROSA

Una multitud de manifestantes de 25 de Mayo marchará desde las 3 de la madrugada de este jueves, en caravana de micros, camionetas y autos, hacia Santa Rosa, con el fin de meter presión para que la Legislatura provincial apruebe el proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a llamar a una licitación para el área hidrocarburífera El Medanito.

La intención es que la iniciativa del oficialismo, que establece pedir a las empresas regalías móviles de al menos entre el 15% al 20%, sea aprobada: tiene 19 voluntades -15 del peronismo y 4 del Pro- y solo falta un voto. Las miradas apuntan a dos diputadas del macrismo-mileísimo. Pero por el momento se mantienen inflexibles. Por eso, se especula con que el proyecto no se pondrá a consideración.

Por lo pronto, las autoridades de la Legislatura decidieron adelantar para las 9 horas la sesión. E incluso pretenden hacerla puertas cerradas: no dejarían ingresar a personas del público.