La Depo empató sin goles en un partido trabado ante Experimental » Catriel25Noticias.com

Cinco Saltos – Deportiva Catriel no pudo aprovechar la temprana expulsión de un rival y terminó igualando 0 a 0 como visitante frente a Club Experimental, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha del torneo de la liga Confluencia.

Por Victor Suárez/ Mario Muñoz

El partido tuvo un inicio inesperado: a los 40 segundos de juego, Inostroza (9) de Experimental vio la tarjeta roja directa por una falta grave. El escenario parecía ideal para que la “Depo” manejara el balón y generara opciones claras, pero el trámite se tornó trabado y sin grandes emociones.

Pese a la superioridad numérica, el equipo catrielense no encontró los caminos para quebrar la sólida línea defensiva de cuatro hombres que armó Jofré. La primera etapa estuvo marcada por un arbitraje de Román Domínguez permisivo tras la expulsión, pero en el complemento cambió su postura, amonestando a varios jugadores visitantes y cobrando la mayoría de las divididas a favor del local. La jueza de línea Daiana Muñiz también tuvo intervenciones discutidas.

Más allá de las decisiones arbitrales, Catriel careció de ideas en ofensiva. En total, se registraron apenas cuatro remates directos al arco, dos por cada equipo. El ingreso de Pappa por Rivero no logró desequilibrar y el tiempo adicional fue mínimo, sellando el empate sin goles.

El resultado deja un sabor amargo en la visita, que tenía todo para sumar de a tres, aunque mantiene el invicto de la dupla técnica antes de enfrentar a Atlético Regina, rival al que ya venció en la primera rueda. Para el local, el punto vale por haber jugado casi todo el encuentro con un hombre menos.

En divisiones formativas, la tercera de Catriel cayó 2 a 0, mientras que la Pre Décima atraviesa un gran presente y volvió a ganar, esta vez por 2 a 0.