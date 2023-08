por protestas, habrá cortes y marchas

A través de un comunicado de prensa, las organizaciones sociales denunciaron que en estos ocho meses del 2023 se desabastecieron sistemáticamente los comedores populares mientras que el presupuesto social se vio reducido en forma “escandalosa”.

Señalaron el de esta semana, tras las elecciones de las PASO, “es un ajuste sin precedentes en la historia y en el marco de una pobreza creciente”. Responsabilizaron la devaluación a las políticas aplicadas por “el gobierno ´nacional y popular’ de Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner) y (Sergio) Massa” que “han golpeado las necesidades más elementales de la población trabajadora más pobre. La que se organiza en los barrios contra el hambre en los comedores populares”.También apuntaron contra la vocera gobierno: “Cerruti sale con declaraciones repudiables diciendo que no es verdad que haya hambre en la Argentina porque la gente come en los comedores, al mismo tiempo, no entregan los alimentos en los barrios donde seis de cada diez pibes no tienen para comer todos los días”.

Sostuvieron que esta situación se dio en un contexto de violencia y represión que se vivió en los días previos a las elecciones. “El triunfo de un derechista, anti derechos y reaccionario como Milei, está cimentado y fomentando también en que el gobierno ajustó hasta los más pobres, llevó los salarios y las jubilaciones a la miseria y llevó adelante una política de ajuste fiscal que “el peluca” Milei quiere profundizar hasta límites inhumanos”.

Las organizaciones sociales de la región agregaron que “la represión en Jujuy y en el Obelisco sirvió al discurso facho, que promete cárcel o bala”.