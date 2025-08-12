Por qué el viernes es día no laborable? » Catriel25Noticias.com

El gobierno nacional dispuso que este viernes 15 de agosto sea día no laborable con fines turísticos. El domingo 17, se conmemora un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, pero se decidió no trasladar el feriado.

Según la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, el feriado es un día de descanso para los trabajadores. En caso de que presten servicio cobrarán el doble de la remuneración normal diaria. Por su parte, la adhesión a un día no laborable está en manos de los empleadores, es decir, que no es obligatorio asignarlo ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día. La excepción son bancos, seguros y actividades afines, los cuales no tienen actividad durante esos días.

¿Cuándo es el próximo feriado?

De esta manera, el próximo feriado que cae día de semana será recién el 24 de noviembre en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. El mismo en realidad se conmemora el día 20, pero como caía jueves se trasladó al lunes con fines turísticos. El viernes fue decretado como día no laborable.

En el medio, además del mencionado 17 de agosto, está el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (domingo 12 de octubre), el cual tampoco será trasladado. El último feriado fue el del miércoles 9 de julio, aniversario del Día de la Independencia.

Calendario de feriados para el resto de 2025

-Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos.

-Domingo 17 de agosto: feriado por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

-Domingo 12 de octubre: feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

-Viernes 21 de noviembre: día no laborable por el Día de la Soberanía.

-Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.

-Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

-Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.