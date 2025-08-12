Salzotto y la UNCO evalúan ampliar oferta académica » Catriel25Noticias.com

En el marco de gestiones realizadas por la Intendente Salzotto relacionadas a la incorporación de carreras universitarias para la ciudad, este martes se concretó una reunión con representantes de la Universidad del Comahue.

La Jefa Comunal recibió la visita de la Decana de Ciencias Médicas Silvia Ávila y el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias Esteban Jócker. En el encuentro se evaluó la firme posibilidad de ampliar la oferta académica y posicionar a la ciudad como referente regional en educación superior.

“Hoy es un día de mucha alegría porque de esta manera vamos concretando el sueño de nuestro Nodo Universitario. Recibimos hoy a dos Decanos de la UNCO. Este encuentro representa un paso firme hacia un objetivo histórico: que, a partir de 2026, nuestra ciudad cuente con nuevas carreras universitarias y se ofrezca a toda la comunidad como un verdadero centro de formación, desarrollo y oportunidades”.

“Soñamos con un Catriel que forme profesionales, retenga el talento local y atraiga estudiantes de toda la región, fortaleciendo nuestra identidad y generando un motor de progreso para las próximas generaciones”.

“Se está dictando a través de convenio con esta Universidad la Diplomatura en Espacios Verdes como prueba piloto y está funcionando muy bien”, expresó la Intendente en diálogo con Radio “Alas”.

“En relación a la posibilidad de carreras vinculadas a la salud, se analizarán alternativas como Tecnicatura en Emergencias y Tecnicatura de Agente Sanitarios”, dijo la Decana de Ciencias Médicas Silvia Ávila

Esteban Jócker, Decano de Ciencias Agrarias proyecta junto al municipio ampliar la oferta educativa relacionada a la agricultura. “Esta zona es privilegiada en suelo, agua y clima. Estos recursos hay que aprovecharlos. Seguimos hablando con la Intendente para ampliar la oferta educativa en este sentido y vemos muy buena predisposición para llevarlo adelante”, afirmó