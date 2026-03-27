prisión preventiva para ladrón del Súper Chino » Catriel25Noticias.com

Formularon cargos al hombre que ingresó con su hijo a robar en un supermercado chino y golpeó a un empleado este jueves al mediodía. Quedó detenido en prisión preventiva por el término de cuatro meses.

El fiscal del caso explicó en la audiencia que el hecho ocurrió ayer en un supermercado ubicado en Avenida Libertad al 200.

Allí ingresó el imputado simulando ser un cliente y utilizando a su pequeño hijo de un año como distracción, transportándolo en un changuito. En esas circunstancias se apoderó ilegítimamente de dos perfumes, los cuales ocultó dentro del carrito para bebés, debajo de la cabecera.

Con los elementos en su poder, intentó salir del local, pero fue descubierto por el hermano de la dueña, quien lo persiguió e intentó detener.

El imputado ejerció violencia sobre el hombre que lo perseguía para intentar escapar, golpeándolo en la cara hasta derribarlo. Una vez en el piso, lo pateó y le fracturó tibia y peroné, certificado por el médico como lesiones graves debido a que tienen un tiempo de recuperación mayor a los treinta días.

La calificación legal fue por el delito de robo calificado por haber ocasionado lesiones graves, y agravado por la utilización de un menor.

El fiscal detalló que el imputado cuenta con cuatro antecedentes condenatorios de prisión efectiva entre 2015 y 2025 y tres declaraciones de reincidencia. Además, fundamentó el pedido de prisión preventiva solicitado al tribunal por los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El defensor oficial no cuestionó el hecho ni la calificación legal propuesta.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses. También dispuso la prisión preventiva del imputado mientras dure la investigación