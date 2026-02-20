Río Negro ahorró $20.000 millones tras implementar auditorías » Catriel25Noticias.com

Desde que se implementaron las auditorías médicas, en septiembre del 2024, el Gobierno de Río Negro recuperó más de $20.000 millones. La efectividad de este mecanismo se tradujo en una reducción del ausentismo y en la optimización de los recursos del Estado.

La implementación de la auditoría no fue una medida aislada, sino una respuesta ante una situación preocupante. Meses antes del inicio del nuevo sistema, se detectaron circuitos de certificados apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada (llegando a registrarse casos de 2 mil días otorgados por un solo médico). Esto derivó en denuncias penales y sumarios administrativos.

Fue entonces cuando el Gobierno Provincial decidió ordenar la situación e implementar el sistema de auditorías médicas. El objetivo concreto era desarticular esas prácticas que perjudicaban al Estado y, al mismo tiempo, proteger el esfuerzo de la inmensa mayoría de los agentes que cumplen con sus responsabilidades.

Cambio cultural

En el período analizado desde la implementación de las auditorías (septiembre de 2024 a diciembre de 2025), se procesaron miles de solicitudes. En total, se pidieron 608.493 días de licencia, de los cuales la auditoría denegó 274.616 días (un 45,13%) que presentaron inconsistencias o no cumplían con los criterios médicos para su otorgamiento total

La reducción del ausentismo en los agentes policiales, profesionales de la salud y docentes

Los ministerios de Educación, Salud y la Policía concentraron el 89% del ahorro total, superando los $17 mil millones. Estas áreas reúnen la mayor cantidad de personal estatal y generan mayor impacto económico por los sistemas de reemplazos y suplencias necesarios para garantizar la prestación de servicios.

Cada ausencia injustificada implica un costo relevante. El promedio estatal ronda los $67.000 diarios, mientras que asciende a $92.000 en profesionales de la Salud, $173.000 en personal policial, $91.000 en agentes penitenciarios y $65.000 en trabajadores del sistema educativo.

“Administrar los recursos públicos exige responsabilidad. Detectar irregularidades es nuestra obligación ante cada contribuyente y la única forma de defender al trabajador estatal que cumple su tarea día a día”, remarcó Lastra.

Las auditorías también permitió detectar patologías derivadas de la actividad laboral

La implementación del sistema permitió por primera vez sistematizar la información sanitaria de la planta estatal. Este relevamiento facilita detectar patologías recurrentes asociadas a tareas o áreas específicas de desempeño laboral.

Según el informe anual, las principales causas de licencias fueron afecciones respiratorias como faringitis aguda y gripe, además de gastroenteritis viral. También se destacaron las lumbalgias, que si bien generaron menos pedidos, demandaron mayor cantidad de días de reposo.

El control de ausentismo se inicia con un formulario donde el agente adjunta su certificado médico. La auditora externa DIENST – Salud Laboral verifica la solicitud, revisa el diagnóstico y define si los días se otorgan o se deniegan, validando el reposo de quien lo necesita y evitando ausencias sin justificación médica.

El sistema se complementa con consultorios presenciales distribuidos estratégicamente en Cipolletti, Viedma, Choele Choel, General Roca y San Carlos de Bariloche, junto a un esquema de telemedicina y auditorías especializadas que garantizan cobertura en todo el territorio provincial.