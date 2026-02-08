tras la nueva oferta, en la UnTER ya hablan de paro » Catriel25Noticias.com

La paritaria educativa volvió a reunir a los representantes del Gobierno con los del gremio docente, tras el cuarto intermedio decretado en el encuentro del 22 de enero. Ayer, los funcionarios hicieron una nueva oferta salarial a los dirigentes de UnTER. Al finalizar, hubo descontento sindical. El Congreso definirá las medidas a seguir.

«No tuvieron en cuenta nuestra propuesta», indicó la dirigencia de la UnTER a los manifestantes que esperaban el resultado de la paritaria afuera de la Secretaría de Trabajo en Viedma. «La política de Weretilneck es cada vez mas ajustadora y no le interesa la educación», criticaron.

Los representantes gremiales anunciaron que convocarán al Congreso. Antes, sesionarán las bases con el acta acuerdo de la reunión de ayer. «Vamos a defender nuestra puestos laborales, la salud de docentes y alumnos y nuestros derechos y salarios», aseguraron.

Laura Ortiz, secretaria general, resumió el encuentro con una palabra: «indignación». «Estamos frente un Gobierno que se sigue alineando con las políticas del gobierno nacional» dijo, y subrayó que «hay un avance para quitarnos las herramientas que nesecitamos para garantizar la educación pública».

Se quejó porque «no estuvo la Ministra», lo que consideró una provocación, al igual que la masiva presencia policial en las inmediaciones de Trabajo, una cuadra que estuvo cerrada al tránsito. En consecuencia, Ortiz avisó: «la única herramienta que tenemos es el paro. No vamos a dar ni un paso atrás en los reclamos».

La propuesta salarial

El Gobierno realizó una propuesta, que incluye un esquema de actualización automática bimestral al sueldo bruto que se basará en la evolución del IPC Nacional y el IPC Viedma. Con ese diseño, los haberes de febrero se actualizarán de acuerdo a la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero 2026. A su vez , los haberes de abril se actualizarán según el IPC de febrero y marzo de 2026.

Además se estableció una suma fija no remunerativa de $250.000 por única vez por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses del 2025. Ese pago se abonará por planilla complementaria en dos cuotas, a pagar los días 20 de febrero y 20 de marzo respectivamente.

Por otro lado, se determinó un aumento del 100 % al ítem de Ayuda Escolar el cual quedará en $80.0000 y $160.000 para familias con hijos con discapacidad, Este ítem se abonará con los haberes de febrero.