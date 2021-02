Protesta de petroleros a YPF: “no tienen tiempo ni para ir al baño”

El sindicato fuerte del petróleo, el de Petroleros Privados comandado por Guillermo Pereyra, rompió el acuerdo de paz que se había firmado en octubre y junto con la exigencia de que se regrese a las dotaciones de trabajo que regían antes del acuerdo de Sustentabilidad y Reactivación de Vaca Muerta, se denunció que los operarios enfrentan hoy una situación que roza la explotación laboral.

Así lo aseguró el secretario administrativo del gremio, Marcelo Rucci, en declaraciones a Telefé Neuquén quien explicó que “la gente prácticamente no puede ir a comer, van a comer a las cuatro de la tarde, porque entre fractura y fractura tienen cinco o diez minutos, no los dejan ir a comer porque no pueden, no pueden ni ir al baño”.

Y remarcó que “los petroleros fuimos unos de los pocos que le pusimos el hombro con el plan de Sustentabilidad y Empleo, con el artículo 223 bis, y hoy están prácticamente explotados”.

El dirigente explicó que desde esta mañana el gremio inició un plan de lucha en los diversos yacimientos de YPF de Vaca Muerta y la zona en general, en donde detalló que “no se hicieron paros sino asambleas en las que escuchamos a los compañeros que nos cuentan estas cosas que ya sabíamos por los delegados”.



