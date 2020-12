Qué difícil es decir “Feliz navidad” cuando hemos transitado uno de los peores años que recordemos. Una pandemia inimaginable que nos ha tenido a todos angustiados y con la incertidumbre lógica de saber dónde y cuándo termina.

En nuestra ciudad son varios los vecinos que no estarán en la mesa familiar. Unos se fueron, (el bicho no tuvo piedad con ellos), otros la pelearon y están festejando la vida, algunos aún la están luchando.

Qué difícil es decir “Feliz navidad”, si el gordo Juan ya no me llama para cargarme cada vez que gana River, don Raúl y José Luis no nos dan la bienvenida cada vez que entramos a su mercado. El querido “tordo” Marcelo también nos dejó. Carlitos, el taxista, mozo, ex ypefiano que siempre estaba feliz y tenía una anécdota, de un día para otro lo perdimos. Y así tantos otros, hasta jóvenes con toda una vida por vivir, también se fueron antes y dejaron familias destrozadas.

Qué difícil es decir “Feliz Navidad” cuando cientos de vecinos perdieron su trabajo. Decenas de comerciantes tuvieron que bajar las persianas. Niños que no pudieron compartir esos momentos tan bellos e inolvidables de ir a la escuela a aprender y compartir.

Qué difícil es decir “Feliz navidad” si en el horizonte no se ve solución, sólo incertidumbre.

En estos nueve meses hemos aprendido a valorar lo poco o mucho que tenemos, pero por sobre todo la salud, a la familia, a los afectos, a LA VIDA !!!!!.

Por eso, en el momento de brindar, festejemos eso….ESTAR VIVOS!!!!!!

