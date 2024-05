Qué pasa con las multas en Río Negro » Catriel25Noticias.com

Esto significa, entre otras cosas, que a partir de la vigencia de la presente ley, se declara la nulidad de todas las actas de infracción labradas con anterioridad, debiendo el Juzgado de Faltas competente ordenar de oficio su archivo.

Asimismo, en los casos futuros que a pedido de parte o de oficio, se verifique que alguna de las condiciones exigidas por la reglamentación vigente no se encuentren cumplidas, se eximirá al presunto infractor de sanción, archivándose las actuaciones.

La Ley establece un procedimiento único para la autorización de cinemómetros controladores de velocidad vehicular, debiendo efectuarse el mismo ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la que deberá contener un informe preciso sobre los motivos en que se funda la necesidad de los radares, el que deberá también ser avalado por la Policía de Río Negro.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, tendrá un plazo de noventa días a partir de la fecha de vigencia de la ley, a fin de regularizar los controladores de velocidad en todos los caminos y rutas existentes en el ejido Provincial.

El presidente del bloque, Javier Acevedo, destacó en la sesión que “No tiene ni debe tener una finalidad recaudatoria. Lo importante no es cuando se cobra en multas, lo importante es que no se cobre ni un centavo porque no hay infracciones por alta velocidad. El mejor radar es aquel que no recauda porque ha logrado el verdadero objetivo.”

“La finalidad no es recaudatoria ni tampoco punitiva por el mero castigo, sino que la sanción de la infracción debe ser ejemplificadora y si se quiere pedagógica. Los radares deben estar claramente señalizados tal cual lo exige la ley”, finalizó el legislador.

Radares en Río Negro

Ruta Nacional 22:

Río Colorado (kilómetro 859) y

Villa Regina (Kilómetros 1127 y 1134)

Ruta Nacional 3

Sierra Grande (kilómetros 1263,5 y 1265)

Ruta Nacional 151

Cipolletti (kilómetro 4)

Sargento Vidal (kilómetro 33)

Ruta Nacional 250

Lamarque (kilómetro 269).

Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón y Contralmirante Cordero tienen sus equipos en rutas nacionales.