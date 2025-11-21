Quiénes eran las cuatro víctimas del accidente en la Ruta 22 » Catriel25Noticias.com

0
151

acc pastor e1763734002288

El Municipio de Catriel decretó tres días de duelo por el fallecimiento de la Dra Liliana Cocuza, su hija Carina  y sus nietitos en el accidente ocurrido esta mañana entre Allen y Fernández Oro.

Se suspenden todas las actividades programadas para este fin de semana organizadas por el municipio.

El trágico hecho ocurrió cuando Pastor Gutiérrez y su esposa Liliana Cocuza viajaban hacia las grutas a pasar el fin de semana largo con sus nietos.

La camioneta Ford Ecosport en la que se desplazaban fue embestida en su parte trasera por una Amarok conducida por un hombre de Allen.

  • acc ecosport e1763728121404

Producto del impacto la Ecosport se incendió y fallecieron en el acto Liliana Cocuza y los nietitos.  Pastor Gutiérrez resultó con quemaduras al intentar salvar a la familia. Se encuentra en el hospital de Allen.



