reclama que nunca fue notificada » Catriel25Noticias.com

Una mujer de Fernández Oro hizo público su reclamo al intentar vender su vehículo y encontrarse con multas que nunca le fueron notificadas. Según describió, cuando intentó realizar el trámite de libre de deuda, se encontró con que debía más de 850 mil pesos. Qué le dijeron desde el Registro del Automotor.

Según describió, Adriana Marino en Canal 10, «estoy por vender mi auto, voy al registro y me dijeron que no me podían dar el libre de deuda porque tenía una deuda de 850 mil pesos«, explicó.

Al recibir esta respuesta, planteó que «es un error porque yo desconozco todo tipo de deuda». Sin embargo, «empecé a averiguar y efectivamente aparecen tres multas en Ruta 151 detectadas por un radar que esta en el kilómetro 4 en el año 2021, 2022 y 2023. Todas en el mismo lugar, que suman $850.500″, explicó.

El radar se encuentra ubicada sobre la Ruta 151 en el kilómetro 4, en Cipolletti con dirección hacia Cinco Saltos.

La vecina reclamó que nunca fue notificada sobre estas multas: «Estoy haciendo el descargo porque no fui informada. Si por lo menos me hubieran informado en la primera, no habría sucedido ni la segunda ni la tercera. Y ahora tengo que decir que suerte que solo fueron tres y no diez porque en tres años, de los siete días, paso 5. Trabajo en Chañar, Manzano, Centenario, paso siempre por el lugar».

Al no haber sido informada de la situación, las multas no fueron pagadas. Por lo que los intereses elevaron el monto que debe.

A partir de esta situación, Marino explicó cuál fue las respuesta que recibió desde las distintas instituciones. «Nunca me llegó la notificación, en el mismo Registro (del Automotor) me dijeron que no la pague y que averigüe, en Rentas me dijeron vaya a Tránsito en el puente y ahí me dieron un mail», planteó.

Además, explicó que «me dijeron que como es una ruta provincial depende de Viedma, no hay nadie a quien me pueda dirigir presencialmente aquí».

