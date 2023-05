recomendaciones para aplicar en un trabajo

Cada vez más personas deciden apostar por el anunciado porvenir de Vaca Muerta. Acá te dejamos una serie de recomendaciones de especialistas para buscar y aplicar a trabajos en la industria.

Vaca Muerta demostró por sus últimos récords tener un futuro auspicioso. Por eso, trabajar en la industria se convirtió en una aspiración de muchas personas. Especialistas consultados por este medio subrayaron que buscar empleo requiere tiempo y planificación. Por eso, acá te dejamos una serie de recomendaciones para postularse en ofertas laborales de la industria.

Como primer punto, los referentes remarcaron la importancia de la introducción personal tanto en el Curriculum Vitae (CV) como en la carta de presentación. «El principal aspecto al momento de postularse es contar con un CV claro, de fácil interpretación por el reclutador«, subrayó el CEO de la consultora Proactiva CR, Gonzalo Gareis.

Para ello, enumeró las características que debe tener: información precisa y en lo posible breve, pero «suficiente para que el reclutador considere ese perfil, y se sienta atraído a seleccionarlo». En la actualidad los buscadores de internet permiten acceder a consejos sobre cómo «confeccionar un CV con estas características, además de los webinars que suelen dictarse de forma gratuita al respecto», subrayó.

Otro punto relevante recae sobre dónde cargar o enviar curriculums. La CEO de Patagonia Resources, Leticia Torres insistió en presentar el CV siempre en plataformas. «Reclutamos desde las bases de datos dada la cantidad de oferta y demanda que hay. Cargando el CV en plataformas tenés más oportunidades» que enviándolo por otros medios, explicó.

Un referente del área de Recursos Humanos de una empresa de servicios indicó que los lugares más confiables para ver puestos vacantes son los portales de las mismas empresas, que muchas veces comparten sus búsquedas en la página de Linked In. Esta, junto a portales como CompuTrabajo y Bumeran «por lo general son seguros», expresó.

Gareis recomendó

En este sentido, los tres especialistas coincidieron en que hay que prestar atención especial a cuáles son los requisitos. Por ejemplo, colocar un monto estimativo cuando piden remuneración pretendida. Se tiene el prejuicio de que un CV puede no ser considerado por esto, y no es así. Siempre se recomienda colocar un estimativo de acuerdo a lo que cada persona ve conveniente por su economía, y demás, y aclarar que es "ajustable a la propuesta laboral".

Por otra parte, para enriquecer el curriculum a presentar en la industria «es muy importante que las personas se capaciten lo más que puedan, en áreas vinculadas al ejercicio de su profesión o bien en áreas que las atraviesa. Que se capaciten en aspectos como Seguridad, Liderazgo (aunque no lideren), y claro, en temas específicos sobre su área de trabajo», subrayó Gareis.

Marcó que la persona que busca una capacitación constante es un perfil «muy atractivo para cualquier empresa, porque muestra compromiso, proactividad, responsabilidad».

En la actualidad, Torres detalló que en la industria se solicitan «cada vez más constructores de obras electromecánicas y equipos de construcción relacionados» para cubrir la demanda de personal en obras de infraestructura. También se piden especialistas en electricidad, piping, tubería, entre otros.

Gareis coincidió y agregó que son muy variable los perfiles que piden las empresas «considerando las distintas fases de la industria del petróleo y gas y el proceso en el que éstos se encuentran. Pero en líneas generales perfiles como Operadores de Campo en todas sus variables, Técnicos de Calidad, Seguridad e Higiene, Inspectores, Coordinadores, Ingenieros, son los más demandados».

En cuanto a la edad de postulación, «puede haber cierta inclinación de acuerdo a la posición a cubrir, ya sea por experiencia requerida, por tipo de trabajo, etcétera. Pero los parámetros son los indicados dentro de la franja laboral permitida: de 18 a 65 y más años«, marcó Gareis. Torres coincidió y remacó que no se descartan edades avanzadas ya que hay puestos que requieren conocer algún proceso en profundidad.

Trabajo en Vaca Muerta: ¿Te llamaron para una entrevista laboral?, mirá estos consejos

Cuando una empresa tiene interés en tu perfil te contacta para una primera entrevista laboral. Se trata de una primera instancia de

«Mencionar las palabras claves que destacan tu perfil profesional. Ser genuinos, identificar quién te está entrevistando, escuchar para poder responder, utilizar el acercamiento que es de gran relevancia para el reclutador y el postulante. Por eso, los especialistas subrayaron algunos tips al momento de pasar este encuentro.tiempo para remarcar tus competencias más importantes, las experiencias y las fortalezas que tenes para ofrecer. Se recomienda compartir la información antes que preguntar por la propuesta laboral«, detalló Torres.

El referente de RRHH de la empresa de servicios explicó que en las entrevistas buscan a una «persona atenta, proactiva, porque las actividades que se realizan en la industria pueden ser de mucho riesgo y si la persona no es atenta, no está para sus compañeros o para el trabajo, tienden a generarse situaciones aún más riesgosas».

Por su parte, Gareis indicó que para que esta instancia sea fructífera, «el candidato tiene que mostrarse transparente, tranquilo y seguro. Muchas veces los nervios juegan una mala pasada, y no hay motivos para que estén nerviosos. Todo lo contrario, es un gran paso haber llegado a una entrevista«.

El CEO remarcó la importancia de presentarse a la entrevista conociendo a la empresa y el puesto al que aplican. «Conocer más sobre la cultura de la firma, cual es su misión, su visión. Que se interiorice bien sobre el trabajo al que se está postulando, que profundice cuál es el valor que el candidato puede agregar a ese trabajo, que muestre porqué deben seleccionarlo a él y no a otro», subrayó.

En caso de quedar seleccionado, «como consejo fundamental nunca, bajo ningún concepto, entreguen dinero por alguna postulación o porque quedaron seleccionados, “para avanzar con la contratación”.

En Argentina es el Empleador el que absorbe los costos de contratación», remarcó Gareis.

