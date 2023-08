reconocido actor trabaja a la gorra en una plaza

Pablo Alarcón, reconocido actor argentino de 76 años, se ha visto en la necesidad de buscar nuevas formas de trabajo para poder mantenerse en tiempos de crisis económica. La situación actual del país ha afectado a muchos artistas, entre otros profesionales, y él optó por realizar presentaciones de teatro a la gorra en la icónica Plaza Francia de Buenos Aires.

En una entrevista con el programa Socios del Espectáculo, Alarcón comentó su decisión de incursionar en el teatro callejero: “Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo. Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir“.

También se refirió a la difícil situación que atraviesan muchos argentinos, incluyendo a los actores: “Está jodida la situación de los actores, de los barrenderos, de los periodistas, de todos. Estamos jodidos como país. La miseria ha llegado a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”.