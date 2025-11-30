resultados de los combates » Catriel25Noticias.com

La jornada boxística comenzó poco después de las 19:30 hs en el SUM Municipal. Organizada por la Escuela “Los Guerreros” y NOTI Catriel. Asistió una buena cantidad de público que disfrutó de los combates. La velada finalizó con un tremendo Nocaut en la última pelea por el Título Cono Sur AMB. Leandro «La Joya» Medina le ganó en el segundo asalto al local Nicolás Leandro «El Soldado» Torrecilla.

Auspició: Municipalidad de Catriel y Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fiscalizó: FAB.

Supervisor designado por WBA: Hernán Salvo.

Un gran evento boxístico se realizó este Sábado 29 de Noviembre en el SUM Municipal de la ciudad de Catriel (Río Negro).

El evento contó con la presencia estelar, como invitado especial, del ex Campeón Mundial Peso Mediano de la AMB, Jorge Fernando «Roña» Castro; quien el viernes brindó una charla con entrada libre y gratuita en BUFFALO Restobar.

Asimismo asistió como invitado especial el ex boxeador profesional, técnico de boxeo e instagramer, tiktoker e influencer, Gabriel «El Zurdito» Luques, de Buenos Aires. Impecable interpretación del Himno Nacional por el cantante Mario «Catriel» Suárez

El siguiente fue el programa de combates y exhibiciones:

Joaquín “El Zurdito” FIGUEROA (“Los Guerreros” de Catriel, RN) vs. Francisco “El Paraguayito” MEDINA (Neuquén, NQN). Agustín “El Niño Malo” ANTONIUK vs. Santiago “El Charito” FIGUEROA Nair “El Guerrero” YOSLER (“Los Guerreros” de Catriel, RN)vs. Francisco GOMÉZ (25 de Mayo, LP). Franco FLORES (Catriel) vs. Alí LUGONES (Neuquén). Fausto OLATTE (Plottier) vs Tiago BADÍA (Esc. Boxeo «Gianni Botter», Bariliche). Sesión de Sparring (entrenamiento): Santino ROMERO (Esc. “Gianni Botter”, Bariloche) vs Fabián ADAME (Plottier, Nqn).

Peleas PRELIMINARES AMATEURS:

Ignacio “El Duro” VIVANCO (“Los Guerreros” de Catriel, RN) GPP a Thiago Fernando CASTRO (Esc. “Sparta Box”, RDLS, NQN).

Facundo CABALLERO (Esc. Municipal de Box, Bariloche) GPP a Facundo HERNÁNDEZ (25 de Mayo, La Pampa).

Martina MAITA (Esc. Box “DMB”, Senillosa, NQN) GPP a Agustina «La Princesita» LÓPEZ ESTRADA (Esc. «Los Guerreros», Catriel).

Luján “La Gitana” VILO (Esc. «Los Guerreros», Catriel, RN) Debut, GPP a Carolina MIRANDA (Esc. Municipal de Bix, Bariloche, RN), Debut.

Jonás “El Gancho” SOSA (“Los Guerreros” de Catriel, RN) GxRSC 3er a Owen Henry HERNÁNDEZ (Esc. “6 Estrellas Boxing”, RDLS, NQN).

Joaquín “Puño de Acero” GÓMEZ (Gimn. “Negro Box”, Neuquén) GPP a Cristian “El Puma” BARROSO (“6 Estrellas Boxing” de RDLS, Neuquén).

FONDO AMATEUR – Categoría hasta 64 kg:

Ignacio “El Mago” CISTERNA (“Los Guerreros” de Catriel, RN) EMPATE vs. Axel “La Joyita” ROSALES (Esc. “2 de Agosto”, Cipolletti, RN).

TRIPLE SEMI FONDO PROFESIONAL

Categoría Wélter (66,678) – 4 rounds:

Edgardo Andrés “El Angelito” GUTIÉRREZ (Catriel, RN) Debut (0-0-0)

Ganó por puntos a Jairo Emanuel “El Doberman” CAMPOS (Plottier, NQN) (0-1(1)-0).

Tarjetas: Nelson Becerra 40-35 (Campos). Andrea Chena 38-37 (Gutiérrez). Sofía Romero 38-37 (Gutiérrez).

Dato: Gutiérrez cayó en el 1er round y recibió conteo.

Categoría Superligero (63,503) – 6 rounds:

Marco Agustín “El Kamikaze” TORRECILLA (Catriel, RN) (1(1)-1(0)-1) Ganó por puntos a Carlos Alberto “El Picante” URRUTIA (RDLS, NQN) (1(1)-6(0)-0)

Tarjetas: Alberto Godoy 60-54 (Torrecilla). Sofía Romero 58-56 (Torrecilla). Andrea Chena 59-55 (Torrecilla).

Categoría Femenina, Mosca (50,802) – 8 rounds:

Fernanda “La Fénix” FIGUEROA (RDLS, Nqn) (1(0)-0-0)

Ganó por puntos a Karen Nair ALMENDRA (Trelew, Chubut).

Tarjetas: Nelson Becerra 78-74 (Figueroa). Sofía Romero 76-76 (empate). Andrea Chena 77-75 (Figueroa).

FONDO PROFESIONAL – TITULO CONO SUR AMB

Categoría Pluma (57,152) – 10 rounds:

Leandro ”La Joya” MEDINA (Rosario, Sta. Fé) (6(3)-2(1)-1) Gano por KOT a los 2:26″ del 2do round a Leandro Nicolás “El Soldado” TORRECILLA (Catriel, RN) (8(4)-3(1)-0).

Dato: Torrecilla cayó en el 1er round y recibió conteo.

Fuente (Noti Catriel)

Texto: Ariel Kees.

Fotos: (Nico Hdez)