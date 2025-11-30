Catriel Rugby Hockey gritó campeón en el Torneo Federación Rionegrino Sub 14 » Catriel25Noticias.com

El equipo sub 14 de Catriel Rugby & Hockey se consagró campeón del Torneo Federación Rionegrino, tras imponerse en una final electrizante ante San Martín por 2 a 1, en una campaña breve pero contundente que reafirma el crecimiento de la disciplina en la ciudad. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

Los goles de la final fueron convertidos por Zamira Acuña y Luciana Fernández, en un partido sumamente disputado frente a un rival que viene mostrando un notable avance en los últimos tiempos.

Un torneo corto, pero muy exigente

El certamen rionegrino contó con tan solo cuatro partidos, pero la paridad entre los equipos hizo que cada fecha fuera decisiva. Catriel logró imponerse ante Roca, Marabunta y CPU, cayendo solamente frente a San Martín en la fase regular.

La tabla general dejó a Catriel dentro de los mejores clasificados del certamen. En semifinales debía enfrentar a CPU, pero el rival no se presentó, lo que colocó automáticamente al conjunto catrielense en la final.

La final: carácter, entrega y efectividad

En la definición, Catriel mostró personalidad y un juego sólido pese a las dificultades propias de un plantel reducido:

– En varios encuentros el equipo jugó con jugadoras de menos.

– En otros partidos alineó solo 11 jugadoras justas.

Aun así, la entrega y el compromiso del grupo se impusieron: el equipo salió a la cancha decidido a dejarlo todo y terminó coronándose campeón.

Distinción especial: valla menos vencida

Además del título, Catriel obtuvo un reconocimiento extra: la valla menos vencida del torneo, mérito que quedó en manos de Emma Gómez García, una de las grandes figuras del equipo.

Una campaña para recordar

El título provincial, sumado al premio por la defensa menos vulnerada, refleja el trabajo constante del club, el crecimiento de la categoría sub 14 y el espíritu competitivo que caracteriza al hockey catrielense.

Catriel Rugby & Hockey cierra así un torneo impecable, demostrando que aun con un plantel corto, la disciplina, el esfuerzo y la unión del grupo pueden más que cualquier dificultad.

Listado de jugadoras

Sub 14



1-Acuña Zamira

2-Busto Renata

3-Bustos Lourdes

4-Calvo Emilia

5-Gómez Emma

6-Guerra Maria Emilia

7-Fernández Luciana

8-Meza Azul

9-López Perez Catalina

10-Pizarro Erica

11-Reyes Luana

12-Oro Paloma

DT – Ferrada Valeria

Ayudante técnico – Calvo Pablo