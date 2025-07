Río Negro tendrá el «día del Intendente» » Catriel25Noticias.com

Como si al calendario no le faltaran efemérides, la legislatura de Rio Negro aprobó en primera vuelta la instauración del «Día del Intendente y la Intendenta».

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto de ley que establece el 5 de diciembre de cada año como el “Día del Intendente y la Intendenta Municipal”, en conmemoración de la primera elección de autoridades comunales elegidas por el voto popular, realizada en esa misma fecha del año 1886. Como si la provincia y los rionegrinos no tuvieran problemas reales, los legisladores nuevamente demuestran estar inmersos en una «realidad paralela».

La iniciativa fue presentada por legisladores del bloque Vamos con Todos, y aunque obtuvo mayoría de votos, fue rechazada por la bancada de PRO Unión Republicana, desde donde se cuestionó la pertinencia de legislar sobre efemérides vinculadas a cargos políticos.

Uno de los autores del proyecto, el legislador Fabián Pilquinao, argumentó que la propuesta busca destacar el rol esencial que cumplen los jefes comunales en el entramado institucional. “Si bien los intendentes aparecen en el tercer nivel de organización política, son una pieza fundamental en la Nación. Son el primer nexo entre la demanda, la necesidad y el anhelo de los vecinos con los otros niveles políticos. Los municipios son la primera caja de resonancia de las políticas públicas”, señaló.

El PRO se opuso

Durante el tratamiento del proyecto, Laura Frei, legisladora del PRO, expresó su fuerte disconformidad. “Me sorprende estar tratando este tipo de propuestas. ¿Vamos a llenar el calendario de efemérides por cada funcionario?”, se preguntó en voz alta. Y añadió: “El intendente no es ni un mártir ni un prócer, es la máxima autoridad política del municipio, fue elegido para gestionar y no para que le regalemos efemérides”.

Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), diputado uno de los autores de la iniciativa

Frei sostuvo además que el debate del proyecto era una pérdida de tiempo ante la multiplicidad de problemas que afectan a la provincia. “Esto es desconectarse de la realidad. La política no necesita días festivos, necesita más gestión, más calle y más sentido común”, argumentó. Para concluir, propuso una alternativa: “Si queremos reconocer a los intendentes, hagamos algo serio: premiemos a la gestión municipal eficiente. El vecino no necesita recordar al intendente una vez al año, necesita que le tapen los pozos, le junten la basura y le habiliten el negocio sin tantas vueltas”.

La mayoría acompañó la iniciativa

En contraposición, la legisladora Magdalena Odarda, también de Vamos con Todos, defendió la propuesta asegurando que se trata de “poner en valor que los intendentes han sido elegidos por el pueblo, con lo que se valora la democracia, y eso es mucho”.

Desde Juntos Somos Río Negro (JSRN), el jefe de bancada Facundo López también respaldó la iniciativa. En su intervención, sostuvo que el rol del intendente es clave porque es “el funcionario que está todos los días, al que los vecinos conocen y que conoce en profundidad la situación de su comunidad”. Además, aprovechó para responder a los cuestionamientos del PRO, en particular a los dichos de Frei. “La perdono porque sé que no escribió su discurso, y por lo tanto, no lo sintió”, expresó con ironía.

López remarcó que “la democracia y la política merecen ser valoradas, y quienes deciden ofrecer parte de su tiempo y energía para servir a su pueblo deben ser reconocidos”. Y concluyó: “Este es un proyecto que la política debería acompañar por unanimidad. De lo contrario, no hay que hacer política”.

La aprobación en primera vuelta de este proyecto da paso ahora a una segunda instancia legislativa, como lo requiere la constitución provincial para este tipo de leyes. Si se confirma en la segunda votación, Río Negro se convertirá en una de las pocas provincias del país en contar con un día específico para homenajear a quienes ejercen la conducción ejecutiva de los municipios.

Con más de 30 localidades y comisiones de fomento distribuidas a lo largo de su extenso territorio, la figura del intendente en Río Negro es central en la gestión cotidiana del Estado y en el vínculo directo con la ciudadanía. Sin embargo surge la pregunta si ¿es necesario rendirle un homenaje?.