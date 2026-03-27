roban moto de alta cilindrada » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este jueves cerca de las 23:30 en la Escuela n° 195 ubicada en Barrio Santa Cruz. Se trata de una Benelli 500 dominio (A 126 TTO) año 2022. Como características, es color gris con vivos rojos y tiene colocadas protecciones contra perros.

Su propietario Ariel, habló hoy con radio “Alas” y mostró su indignación por lo ocurrido. “Fui a practicar Newcom y cuando salimos la moto ya no estaba, se ve que le cortaron la protección de manubrio, estaba con candado y se la han llevado arrastrando algunas cuadras, es una moto pesada”.

“La buscamos por todos lados, hicimos la denuncia. Nos dijeron quién podría ser porque algunos vecinos vieron algo y estamos esperando videos de cámaras de los vecinos. La policía está buscando pero aún no hay novedades”

“Y como siempre pasa en estos casos te llaman muchísimos diciendo que tienen datos pero te piden dinero y seguro se trata de una estafa”, expresó

En la noche del viernes aun no había novedades sobre el rodado.

Se cree que quienes se dedican a este tipo de delitos sacan las motos de Catriel y las venden en el mercado negro en el Alto Valle.

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