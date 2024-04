Salzotto salió a controlar a las empresas y el trabajo local » Catriel25Noticias.com

Desde las 06:00 horas de este viernes, el municipio de Catriel realizó controles en accesos a la ciudad e ingreso a yacimientos petroleros. El objetivo es saber si las empresas de servicios petroleros están radicadas en la localidad y si se cumple con el 80/20 en lo relacionado los trabajadores. Hubo sorpresas.

Un 40 % ciento de los conductores de transporte de pasajeros no contaba con licencia de conducir ese tipo de vehículos o estaban vencidas. Un porcentaje similar de empresas no están radicadas en la ciudad y por consecuencia no están registradas y no tributan al municipio.

La gran mayoría de los transportes de Neuquén, Centenario y La Pampa, no cuentan con la habilitación interprovincial.

Con relación a los trabajadores petroleros, un gran porcentaje son de Neuquén (yacimiento entre lomas) y en el caso de los afiliados a UOCRA, la gran mayoría de Cinco Saltos.

En diálogo con radio “Alas”, la Intendente Salzotto, que encabezó los controles conjuntamente con la policía, tránsito y defensa civil, expresó:

“Esto es sólo el comienzo, habrá más controles. Con estos datos que estamos procesando, en los próximos días me reuniré con los gremios, luego con las empresas y ya tengo una reunión agendada con el gobernador a quién le vamos a plantear el tema”.

Se labraron actas y se realizaron las multas correspondientes.