Salzotto se refirió al nuevo reclamo gremial » Catriel25Noticias.com

Desde hace ocho días los gremios municipales reclaman a la Intendente que les devuelvan los días no trabajados en diciembre por una medida gremial. Consideran que no son legales. El ejecutivo ya les informó que los depositará la semana próxima pero el conflicto continúa.

En diálogo con radio “Alas”, la jefa comunal dejó algunas definiciones:

«Los gremios son insaciables, este es un tema político».

“No puedo estar todos los días ocupada sólo con el tema gremial. Desde que asumimos la gestión, no hubo un mes que no haya reclamos. Siempre estuve a disposición y los paritarios nombrados por el ejecutivo también están siempre dispuestos a dialogar”.

“Resulta que cuando estamos a punto de llegar a un acuerdo, aparece otro reclamo”.

“En diciembre se movilizaron, tuvieron de rehenes a los trabajadores y a los vecinos que querían ingresar al municipio les bloqueaban el paso. Se dictó la conciliación obligatoria en ese momento, pero seguimos igual o peor”.

“Dijimos que íbamos a descontar los días no trabajados y eso hicimos”

“Hace ocho días que tienen a varios sectores paralizados. Levanten la medida y volveremos a hablar en paritarias”

“Los parque se secan, no se riega, no se limpia y no les interesa”

“No tienen voluntad de trabajo y menos de dialogar”

“El pueblo nos eligió para gobernar y administrar los recursos, eso es lo que haremos hasta el final del mandato”

“Ya les dije que les iba a depositar el jueves los días descontados. Ahora también quieren que no les descuente estos ocho días de no trabajar”

“Sentémonos en la paritaria a dialogar per antes, levanten la medida”

“Yo con ellos he tenido varios gestos. Pasé gente a planta, a contratos, aumenté a los becados, cosa que hacía años no se hacía”

“No vi a los gremios manifestarse contra los despidos en las escuelas y en salud”

“Les pido a quienes fogonean estas movidas, que a mí por las buenas todo. Por las malas, nada”

“La gente los ve, son unos violentos”

“Espero gestos. Si no los hay, no habrá avances”.