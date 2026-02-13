Salzotto se reunió con referentes de Techint » Catriel25Noticias.com

La intendente recibió a las máximas autoridades de Techint, Jorge Pellegrini y Gerardo Cané quienes dieron detalles del proyecto “Duplicar” en Catriel.

Se trabajó en el fortalecimiento de proveedores locales y la generación de empleo con prioridad para mano de obra local.

Participaron también autoridades de la Secretaría de Energía de Río Negro y el secretario de Planificación Municipal.

Previamente, la empresa hizo la presentación del proyecto y traza del oleoducto Duplicar Norte (Puesto Hdez – Allen) en un salón céntrico donde además se priorizó el contacto con posibles proveedores que puedan prestar servicios y venta de insumos a la empresa mientras se encuentre trabajando en el ejido de Catriel.