Salzotto habló del banco de tierras, reclamo por ruta 151 y más… » Catriel25Noticias.com

La Municipalidad de Catriel inició esta semana la campaña de esterilización gratuita de mascotas en el barrio Preiss, con una gran respuesta por parte de la comunidad. En pocas horas, los turnos disponibles para las tres zonas previstas del quirófano móvil se agotaron, lo que llevó al Ejecutivo local a anunciar la incorporación de una cuarta semana antes de trasladar el operativo a otro barrio de la ciudad.

La intendenta Daniela Salzotto explicó que la iniciativa busca controlar la población de perros y gatos y fomentar la tenencia responsable. “No se trata solo de castrar a los animales, sino también de dar garantías a los vecinos. Queremos entregar un carnet que acredite que la mascota está castrada y vacunada, para trabajar en un proceso de tenencia responsable más ordenado”, señaló.

Según informó, los procedimientos se realizan con veterinarios que aceptaron sumarse al programa, con un esquema de 5 a 7 esterilizaciones por día, diferenciando entre perros y gatos, machos y hembras. Además, se incorporará la colaboración de voluntarios y capacitaciones mensuales destinadas a docentes y vecinos que deseen participar en jornadas especiales para animales que se encuentran en la vía pública.

La jefa comunal destacó que este plan permitirá disminuir el número de animales abandonados, que muchas veces generan conflictos o situaciones de riesgo. En este sentido, pidió a los vecinos que alimentan a perros callejeros que los acerquen al quirófano móvil para que también reciban la atención correspondiente.

RECLAMO POR LA RUTA 151 EN BUENOS AIRES

Salzotto confirmó que este martes viajará a Buenos Aires junto al intendente de 25 de Mayo, Leonardo Monsalve, para mantener una reunión con autoridades de Vialidad Nacional. El encuentro, programado para las 15 horas, tiene como eje el reclamo por el estado crítico de la Ruta Nacional 151, una traza clave para ambas comunidades que ya ha sido judicializada por el Gobierno de Río Negro y distintos intendentes de la región.

“Llevaremos toda la documentación, firmas y antecedentes de los abrazos solidarios. No hemos tenido respuestas concretas y exigimos que el Gobierno Nacional se haga cargo de la situación de la ruta”, remarcó Salzotto.

BANCO DE TIERRAS Y LOTEOS

Otro de los temas abordados por la mandataria fue el acceso a terrenos en Catriel. Según explicó, el municipio avanza en la consolidación del Banco de Tierras, creado a partir de la ordenanza 371/24, que permitirá la venta y subasta de lotes fiscales.

La directora de Tierras del municipio (Noelia Lagos) detalló que actualmente existen más de 1.400 solicitudes de vecinos para acceder a terrenos con servicios. Para responder a esa demanda, se trabaja en la desafectación de reservas fiscales, medida que deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante.

“Queremos garantizar que cada barrio mantenga sus espacios verdes, por eso solo se desafectan reservas fiscales. La idea es poner a disposición una determinada cantidad de lotes por concurso o por subasta pública”, indicó la funcionaria