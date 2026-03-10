Educación descontará el día a docentes que pararon el #8M » Catriel25Noticias.com

El Consejo Provincial de Educación autorizó el descuento salarial a las docentes que se adhirieron al paro ayer, 9 de marzo, en el marco de las actividades programadas por diferentes organizaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La resolución oficial lleva el número 1629 y está firmado por los vocales gubernamentales Fabio Sosa y Romina Procoppo.

Desde hace años, en diferentes organismos públicos y empresas se otorga el día quienes se quieren manifestar o participar de los distintos eventos programados. Pero esta vez, Educación rompió la tradición.

La medida se tomó el viernes pasado, a partir de la resolución del Congreso de UnTER de decretar el paro, como todos los años.

«El ejercicio del derecho constitucional de huelga no genera por sí mismo la obligación del Estado empleador de abonar haberes correspondientes a días en los que no se hubiera prestado efectivamente el servicio, conforme doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia», indica el texto en sus considerandos.

En consecuencia, el CPE subrayó que «corresponde emitir la norma legal pertinente para proceder al descuento por el día de inasistencia, a los y las docentes que no se presenten en sus lugares de trabajo en los días señalados».