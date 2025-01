Sergio Guajardo Pte de la Depo repasó sus primeros meses de gestión » Catriel25Noticias.com

El presidente de la Unión Deportiva Catriel; Sergio Guajardo pasó por los estudios de Radio Alas y la redacción de C25N realizando un breve repaso tras 6 meses de haber asumido en su rol como cabeza del club Catrielense

Presente de la UDC a meses de la elecciones:

“En lo institucional estamos trabajando mucho y entiendo que bien, intentando hacer lo que propusimos en campaña, trabajar por áreas y que no todo pase por 2 o 3 personas, aprender a delegar porque esto es un club, si bien el futbol es el punto fuerte, peor no podemos dejar de lado disciplinas históricas como el área de Bochas, están trabajando muy bien y organizados, entiendo que además son socios y cuota al día, lo cual no es poco y para destacar. Se han conformado en especie de subcomisión, con “sampacho” Magallanes a la cabeza”.

En el ámbito del tenis, se hacen cargo de todo quienes realizan este deporte recuperando ese predio muy lindo que tenemos, pagan el canchero, servicios etc y son socios también del club

Hace tiempo unos vecinos pidieron armar un grupo de “tejo”, se les cedió un espacio y lo están trabajando muy bien. Podemos decir que le club aplica esto de contener e incluir, como por ejemplo a estos vecinos de la tercera edad.

Infraestructura:

Reacondicionamos el salón de eventos, abonamos hace unos meses varios millones de pesos a fin de refaccionarlo, desde el escenario, hasta sanitarios y demás. El mismo se encuentra en alquiler a través de la Secretaría del club en horario de 19 a 20hs

Los camarines de futbol tuvimos que invertir bastante dinero porque estaban muy descuidados. Lo mismo los sanitarios para los hinchas del club que fueron reconstruidos

Quiero agradecer a Pablo Lobos, que es un baluarte del club y nos ha ayudado con un gran trabajo como la reconexión de cloacas. Lo mismo por “Tin” González que hizo una gran obra con las tribunas, él creció en el club como jugador de niño, hincha, colaborador, papá de jugador y hoy parte de la Comisión Directiva

Cuota societaria:

La cuota paso de un valor de 4mil a 10mil pesos, esto por estatuto solo aplica aumento una vez al año.

La cuota para inferiores de futbol es de 20mil pesos, lo cual conlleva no solo a la utilización de instalaciones, sino además el tema de seguros, los profesores, indumentaria, viajes, etc etc

Metas: Seguir como estamos, mantenernos de forma prolija, son apenas 6 meses de una gestión que debería durar 2 años, entiendo que el tiempo pasa rápido, pero no podemos apurarnos a hacer cosas que luego le cuesten al club.

Obviamente hay ideas, proyectos, pero hay que ser cautos.

Buscamos tratar de financiar el césped sintético para las canchas auxiliares, ya que los espacios ya son pocos para entrenar. A su vez esto sería redituable económicamente porque podríamos cuidar y mantener más la cancha principal

Torneo de la liga 2025:

Se viene un torneo atípico, los clubes del centro de la liga, Cipolletti, La Amistad el resto se ven beneficiados en el nuevo formato porque no tendrán grandes gastos de traslados, pero a 25 de Mayo y Catriel no nos benéfica, vamos a tener que viajar mucho. Las votaciones no pudimos imponernos porque somos solo 2 clubes lejos del epicentro del Alto Valle

Cabe destacar que en este nuevo formato habrá descenso a la categoría B, serán 2 equipos que bajarán de categoría y nadie quiere pasar por ello.

Gracias a los sponsors que nos acompañan, como el Sindicato de Petroleros, la Delegación de Catriel nos da una mano enorme con el transporte, Municipalidad con una pequeña ayuda a través de un convenio, el resto es todo a pulmón, vecinos, colaboradores que ayudan

González Hugo seguirá siendo el DT, no fue difícil negociar con él porque está muy interesado en darle continuidad a un proyecto que no es solo primera división, sino con atención a las formativas

Refuerzos primera división:

Axel Torres; volante central, proveniente del futbol mendocino y Garay Sebastián; marcador central, proveniente de san Martín de Formosa, además del arribo de un Profesor Preparador Físico que es Giarolli Ricardo

Por último quiero dejar en claro que los papas/mamás, tienen que entender que la Depo es un club social para que los chicos tengan un espacio y no anden en la calle, se educa en la casa y nosotros ayudamos, acompañamos, el deporte brinda disciplina, compañerismo, sociabilizar y demás, pero no la fantasía que le niño va a ir para ser jugador de Boca o River, esa fantasía del sueño no cumplido de papá no tiene que recaer en los niños