«Si nos tocan las regalías, vamos por todo» » Catriel25Noticias.com

“Que quede bien clarito. Con los intereses de Catriel no se metan”, dijo ofuscada la Intendente esta mañana a radio «Alas», luego de conocer la información del posible tratamiento en la legislatura provincial de reforma de la ley de regalías petroleras donde otros municipios podrían ser parte del reparto.

“Le pregunté al gobernador por la veracidad de la noticia, minimizó el tema, dijo que sólo fue la respuesta a un medio al pasar y que nunca imaginó que iba a ser un titular de un diario”.

“A nosotros no nos van a venir a correr con que habrá una nueva redistribución. Yo como intendente en ningún momento solicité eso. Cada vez que pude expresé que debe haber un resarcimiento histórico para Catriel. Más de 65 años explotando nuestro suelo y sólo nos dejaron tierras contaminadas”.

“Vamos a hacer otra auditoría presentando todos los pasivos ambientales que nos han dejado. A nosotros no nos van a seguir postergando”, dijo la Intendente

“La semana pasada me reuní con la Secretaria de Energía precisamente, para solicitar más controles. Queremos trabajo para la gente de Catriel. Las empresas siguen trayendo gente de afuera y cuando nosotros levantamos la voz, entran en juego otros actores y resulta que las empresas siguen haciendo lo que les conviene. Sin ir más lejos, el otro día tuve el “apriete” de un sindicato para que no presione a las empresas por trabajo y radicación en la localidad”.

“Aquí nos quieren hacer creer que se produce un porcentaje mentiroso. Nosotros conocemos los números reales de producción. No se están haciendo las declaraciones juradas con el nivel real de producción”.

“Que no nos tomen por tontos. Nos quieren dejar afuera de la conversación y si lo hacen, vamos por todo”, exclamó Salzotto

“Quieren sumar a más municipios para redistribuír las regalías, que lo hagan, no soy egoísta, pero sepan que nosotros vamos a ir por lo que nos corresponde, un porcentaje histórico y una auditoría para evaluar realmente la producción que tenemos hoy de los pozos maduros”, enfatizó

“Mientras nosotros estamos gestionando y ofreciendo incentivos para que las empresas se radiquen en el parque industrial nos ponen palos en la rueda. Nosotros no la queremos ver pasar, queremos ser protagonistas. Sabemos que el contexto económico es difícil pero tengan al seguridad que vamos a luchar para que no haya más desocupados en Catriel. Eso que dicen, si pero trabajan en la cuenca….eso es un cuento…Creen que por ser mujer no tengo conocimiento del tema. Están muy equivocados. Y tengan la plena seguridad que a mí me eligieron para defender los intereses de los Catrielenses y eso es lo que haré siempre, le duela a quién le duela”, dijo

SALZOTTO CARGÓ CONTRA LAS OPERADORAS

“No quieren aportar para la fiesta del petróleo. Vienen a llorar al municipio diciendo que no es el momento, que la cosa no está bien, que la prórroga, etc , etc… Nooo señores, la fiesta se va hacer, los Catrielenses están esperando la fiesta. Esto produce movimiento comercial, todos trabajan y hacen unos pesos. No hay que ser egoístas y mirar sólo su bolsillo. Algunas ni siquiera quieren pagar habilitación comercial y son protegidas por algún sindicato”.

“El monto que algunas pagaban por habilitación era irrisorio. Pagaba más un comercio chico que una petrolera por eso hicimos actualizaciones. Todo era un desmanejo y hoy se sorprenden y no quieren controles. Estoy cansada de aprietes todos los días”.

“Ya hemos sido claros con la provincia, quieren repartir las regalías que nos corresponden, muy bien, que nos den un yacimiento. Ya lo hemos planteado y vamos a ir por todo. Voy a convocar a todos los Catrielenses, del color político que sean, organizaciones, sindicatos, empresarios, comerciantes y vamos a ponernos todos la camiseta de Catriel”, finalizó la Intendente Salzotto