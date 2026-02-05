sigue la polémica por los perros de la calle » Catriel25Noticias.com

Continúa la polémica en torno a la decisión municipal de sacar a los perros de la calle. La medida se tomó ante el reclamo de familias que han tenido serios accidentes con estos canes. Las protectoras de animales pretenden saber quiénes son los adoptantes y hacer un seguimiento de los mismos.

Intervención del Municipio ante la problemática de perros en la vía pública

«Ante reiterados hechos que pusieron en riesgo la seguridad vial y la integridad de vecinos y vecinas, la Municipalidad de Catriel, a través del Área de Protección y Control Animal de la presente gestión, actuó conforme a oficio correspondiente, dando intervención e informando a la Fiscalía de turno».

“Los animales fueron retirados de la vía pública, trasladados bajo control y con asesoramiento veterinario, encontrándose actualmente en buen estado general de salud, y reubicados en hogares responsables que asumieron el compromiso formal de adopción mediante la firma de un acta de adopción responsable. Asimismo, se garantizó la entrega de alimento, la desparasitación y el acceso a la castración correspondiente”, aclararon desde el Municipio este miércoles en radio “Alas”

La Secretaria de Ambiente Paloma Magrath y el Secretario de Gobierno Daniel Delgado explicaron los pasos que se realizan en torno al tema.

“Se dejó habilitado un registro de adoptantes y se avanzará con un relevamiento exhaustivo de perros en situación de calle, con el objetivo de su reubicación responsable y la prevención de nuevos episodios que pongan en riesgo a la comunidad”

“La acción inmediata definida por la intendencia como respuesta estructural a esta problemática será la concreción de un refugio transitorio municipal, cuyo funcionamiento y alcances serán comunicados en los próximos días”.

“Hoy el municipio no dispone de un presupuesto para un refugio pero hay un compromiso de construírlo y lo vamos a implementar”, dijeron

“La gente cree que vamos a salir a hacer desaparecer perros. Muy lejos de la realidad”.

Los funcionarios también recomendaron a los vecinos no alimentar y dar agua a los perros callejeros (que la mayoría tiene dueño), porque si esos animales muerden o lastiman a alguien podría tener un problema judicial.

AGRUPACION “CORAZON ANIMAL”

«Queremos responder a las personas que han enviado mensajes expresando su preocupación por los animales callejeros. Hoy, la ciudad de Catriel ha amanecido sin un animal suelto en el centro. La noche anterior, la Municipalidad de Catriel se encargó de recoger algunos animales. Según la información que nos han proporcionado, solo se llevaron dos animales y fueron distribuidos en distintos puestos en el campo, sin que nos brindaran información adicional sobre su ubicación y adopción. El problema es que los demás animales han desaparecido. No hay información sobre su paradero. No sabemos si se los llevaron, si fueron dados en adopción o qué pasó con ellos. Esta información nos ha sido proporcionada por vecinos que veían y ayudaban a estos animales. Hemos salido a buscarlos y no los hemos encontrado. Si los vieron o saben dónde pueden llegar a estar nos avisan. Muchas gracias».