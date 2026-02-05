Fausto Rosales y Disty Casanoves representaron a Catriel en el Supercross Nocturno de La Barda » Catriel25Noticias.com

Neuquén-Los pilotos catrielenses volvieron a decir presente en una competencia de alto nivel regional durante la segunda fecha del campeonato nocturno disputado en el Coliseo de La Barda, en la ciudad de Neuquén, en el marco del Supercross de Verano. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

La actuación más destacada fue la de Fausto Rosales, quien regresó a la competencia luego de haber sufrido un fuerte accidente durante los entrenamientos previos. A bordo de su KTM 65cc Nº 222, el joven piloto mostró una notable recuperación, volvió a tomar confianza sobre la moto y logró un meritorio quinto puesto, en una categoría exigente y con gran cantidad de participantes.

También fue parte del espectáculo Disty Casanove, otro representante de Catriel, quien compitió en la categoría 50cc con su moto Nº 84. El piloto integró la grilla de la Escuela de Motocross de Neuquén, cumpliendo una sólida actuación y dejando muy buenas sensaciones en pista, sumando experiencia en un certamen de gran nivel.

La fecha nocturna volvió a convocar a una importante cantidad de público y pilotos de distintos puntos de la región, consolidando al Supercross de Verano como uno de los eventos más atractivos del calendario estival. En las categorías mayores, la competencia mantuvo el alto nivel habitual que caracteriza al certamen neuquino.

Desde el entorno de los pilotos catrielenses agradecieron el acompañamiento permanente y la difusión de FM Alas, destacando el apoyo de los medios locales al motocross y al crecimiento de los jóvenes deportistas de la ciudad.