sin deudas y asamblea » Catriel25Noticias.com

La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de 25 de Mayo (COOSPU) logró saldar por completo la deuda histórica que mantenía con la Administración Provincial de Energía (APE). Así lo confirmó su presidenta, Karina Llantén (foto), quien destacó que la entidad “está totalmente liberada” tras años de gestión financiera sostenida.

Un pasivo que superaba los 3.000 millones

Llantén recordó que, cuando el actual Consejo de Administración asumió en 2017, la cooperativa arrastraba una deuda de aproximadamente 107 millones de pesos. Con el paso de los años, sumado al impacto de la pandemia y los intereses acumulados, el pasivo superó los 3.000 millones.

“Hoy la noticia más importante que podemos darle a la comunidad es que la cooperativa no tiene deuda con APE”, afirmó Llantén, resaltando que el saneamiento se logró gracias a un plan de pagos al que la COOSPU accedió tras mantener durante dos años la factura corriente de energía al día, requisito clave para la negociación con el gobierno provincial.

Además, señaló que la cooperativa también regularizó otros compromisos importantes, como los mantenidos con la AFIP, mediante planes de pago que se cumplen estrictamente.

Asamblea y continuidad de gestión

La presidenta confirmó que la Asamblea General se realizará el 28 de noviembre, oportunidad en la que se renovará un tercio del Consejo de Administración. Para el proceso se presentó una única lista, la Lista Lila, de carácter oficialista y con todos los requisitos en regla.

Llantén buscará la reelección con el objetivo de “continuar la labor para que la cooperativa quede totalmente saneada y pueda seguir funcionando con normalidad”.

La dirigente aprovechó para desmentir versiones difundidas por WhatsApp que la vinculaban con una supuesta negociación para impulsar una lista única integrada por referentes de un partido político local. Las calificó de “truchas” y “totalmente mentirosas” y aclaró: “Karina Llantén no es la dueña de la lista ni decide quién puede entrar y quién no”.

Reconocimiento al personal

Finalmente, Llantén elogió el trabajo del personal eléctrico y de internet de la cooperativa durante el fuerte ventarrón del jueves 20. Resaltó su compromiso y profesionalismo para restablecer el servicio tras la caída de postes y daños en la red de fibra óptica, tareas que se realizaron en condiciones de alto riesgo.

(Radio7)