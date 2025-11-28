Esfuerzo Sub 17 se coronó campeón del Clausura 2025 en la Asociación Civil de Fútbol Catriel » Catriel25Noticias.com

Con un gol agónico de Uziel Cisterna, el conjunto juvenil de Esfuerzo Sub 17 se quedó con el título de la categoría Libre del Torneo Clausura 2025. La jornada decisiva reunió a un gran marco de público en El Pozón y dejó emociones en cada uno de los cruces.

La Asociación Civil de Fútbol Catriel vivió este sábado 22 de noviembre una jornada intensa con la definición del Torneo Clausura 2025 de la categoría Libre, certamen denominado “Señores Políticos de la Nación Argentina: el silencio y la desidia los hace cómplices de cada accidente que ocurre en la Ruta Nacional 151”. El torneo, que reunió a centenares de vecinos en El Pozón, entregó partidos vibrantes desde el séptimo puesto hasta la final.

Esfuerzo Sub 17 campeón con un golazo en el cierre

El equipo juvenil de Esfuerzo Sub 17 logró un histórico campeonato tras superar por 1-0 a Colonia Ovejero, gracias a un brillante remate de media distancia de Uziel Cisterna, quien selló el título en los minutos finales.

Resultados del Torneo Reducido

7° puesto

Cuatro Esquinas 1 (Javier Fuentes)

Servicios Públicos 1 (Damean Fuentes)

Cuatro Esquinas ganó 5-3 en penales.

5° puesto

Colonia Chica 1 (Gonzalo Lezcano)

Obras Públicas 0

3° puesto

Club Independiente 2 (Eduardo Rojas x2)

Los Parditos 0

Final – Campeón

Esfuerzo Sub 17 1 (Uziel Cisterna)

Colonia Ovejero 0

Posiciones finales del Torneo Clausura (Libre)

Esfuerzo Sub 17 (Campeón) Colonia Ovejero Club Independiente Los Parditos Colonia Chica Obras Públicas Cuatro Esquinas Servicios Públicos

Distinciones individuales

Goleador del torneo: Juan Chagua (Colonia Ovejero)

Valla menos vencida: Víctor González, arquero de Esfuerzo Sub 17

El domingo 23 continuó la acción con la disputa de la 4ª fecha del torneo +40 “José Luis ‘Tuqui’ Parada”, donde la tabla se apretó en un campeonato cada vez más competitivo.

Resultados – Fecha 4 (+40)

La Unión 2 (Juan Valdebenito – Rubén Díaz)

Bolívar 0 Joaquín V. González 1 (Franco Ortiz)

Colonia Ovejero 1 (Miguel Olguín) Los Rústicos 1 (Pedro Torres)

El Rejunte 1 (Luciano Riveros)

Tabla de posiciones – Categoría +40

Posición Equipo Puntos 1° Colonia Ovejero 8 2° La Unión 8 3° El Rejunte 6 4° Los Rústicos 5 5° Joaquín V. González 4 6° Bolívar 0

Goleador del torneo +40

Domingo 30 de noviembre – El Pozón