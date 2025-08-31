solo, con yuyos, con azúcar » Catriel25Noticias.com

Cada persona prefiere tomar el mate de una manera diferente y especial, descubre el gusto de cada signo del zodíaco.

El mate es una de las bebidas típicas de Argentina. Algunas personas lo toman con agua muy caliente, otros con agua tibia, y también están aquellos que prefieren hacerlo amargo.

A continuación te decimos cómo prefiere tomar el mate cada signo del zodíaco. ¿Coincidís con el listado?

¿Cómo toma el mate a cada signo del zodíaco?

ARIES: este signo del zodíaco personaliza el mate con su nombre; le gusta la yerba de sabor fuerte; el agua debe estar muy caliente.

TAURO: el mate de debe tomarse con el agua a punto; el mate es un ritual, no se lo saltea nunca; personaliza el mate con un grabado fino y elegante; la yerba debe tener sabor suave y con yuyos dulces.

GÉMINIS: es un signo del zodíaco que habla mucho y el mate se le enfría siempre; le gusta dulce; personaliza el mate con frases divertidas.

CÁNCER: usa un mate que le regalaron hace años y que seguro tiene hongos; toma el mate solo, no lo comparte con nadie; le gusta que la yerba tenga manzanilla, tilo o flores.

LEO: le gusta el mate bien cebado, con presencia y estilo; personaliza el mate con frases o sus iniciales; la yerba tiene que ser premium y con un empaque lindo.

VIRGO: el mate siempre se le lava; el agua debe estar entre 78 y 80 grados, ni un grado más; es de las personas que siempre se acuerda de secar el mate con una servilleta.

LIBRA: el mate no lo toma ni amargo ni dulce, un término intermedio; usa mezclas de yerbas suaves y a veces le pone coco; el mate tiene que ser estético, lindo.

ESCORPIO: la yerba del mate debe tener sabor intenso, fuerte y amargo; no comparte el mate con cualquier persona; siempre se acuerda de lavar el mate y secarlo como corresponde.

SAGITARIO: es un signo que lleva el mate a cualquier lado, no le puede faltar en su rutina; lo personaliza con stickers de viaje; toma cualquier yerba que encuentre.

CAPRICORNIO: el mate lo toma amargo; el agua está en su punto justo; le gustan los mates considerados de estilo clásico y sin diseños extravagantes; la yerba debe ser de sabor clásico.

ACUARIO: es un signo que prefiere el mate con yerba con lavanda, jengibre; el mate debe tener forma rara; le gusta probar yerbas nuevas.

PISCIS: este signo del zodíaco prefiere tomar el mate con agua tibia; le gustan los mates con dibujos y frases inspiradoras; las yerbas florales y relajantes le fascinan. Prefiere ser el cebador.