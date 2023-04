«Tenemos ocho días para descuentos que no pueden ser negociados»

La gobernadora Arabela Carreras se refirió al conflicto docente y consideró que los paros realizados tras la convocatoria a conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia “no pueden ser negociados”, por lo que serán descontados.

En diálogo con un medio radial de la ciudad de General Roca, la mandataria manifestó que “acá hay un problema macroeconómico, donde todos los esfuerzos que hacemos para alcanzar la inflación y superarla en los últimos ofrecimientos resultan insuficientes desde la perspectiva de los trabajadores”.

Agregó que “por otro lado hay otros tipos de problemas como, por ejemplo, un problema de falta de acuerdos en el interior de la UNTER”. Consideró que se trata de “un problema que tiene la conducción del sindicato que no logra ninguna mayoría suficiente para evitar este escenario de paros tan tremendamente perjudicial para los jóvenes, las familias, no sólo por el aspecto educativo, también por el aspecto alimentario y fundamentalmente el reclamo que tenemos es organizativo, porque hay familias que tienen un niño con clases y otro sin clases, y esto complica mucho la organización familiar”.

“El gobierno está trabajando denodadamente para mejorar la propuesta pero antes de que hagamos cualquier oferta ya se establecen posiciones muy firmes en el sentido del rechazo”, señaló la gobernadora.

Mientras ejemplificó que “nos pasó ayer, convocamos a todos los gremios en una mesa de seguimiento del salario para poder observar en conjunto como va la evolución de los ofrecimientos y de los aumentos salariales, pedimos a la UNTER que depusiera o pospusiera las medidas de fuerza a los efectos de adelantar las paritarias tal como lo habían solicitado y esa propuesta fue denegada. Es decir, es muy difícil conversar si ni siquiera podemos lograr la reunión paritaria como debe ser”.

Consultada por la aplicación de los descuentos para los docentes que adhieren a las medidas de fuerza, Carreras manifestó que “van a sufrir descuentos, por supuesto”. Indicó, al respecto “es la primera vez en la historia de la provincia que no se acata una conciliación obligatoria, no hemos tenido antecedentes de ningún gremio que no acate una medida de ley, así que desde el marco legal las inasistencias de los docentes son injustificadas, no están en el marco de un paro, y esto tienen consecuencias salariales y también consecuencias legales para el sindicato”.

“Todo esto lo estamos trabajando desde el Gobierno y, además, nunca cerrando la puerta a la posibilidad de diálogo. No hemos tenido por parte del sindicato propuestas reales o concretas para poder salir de esta situación. Todas las propuestas las ha hecho el gobierno hasta el momento”.

La gobernadora, detalló, “tenemos ocho días para descuento que no pueden ser negociados. Cuando la medida es un paro se puede negociar desde dos perspectivas, devolución de los días o contenidos a partir de algún esquema. Ahora hay dos problemas, por un lado desde la perspectiva legal como son inasistencias injustificadas no podemos no descontarlas porque están en el marco de la normativa y en segundo lugar por la cantidad de días ya no se pueden recuperar. Hay tres, cuatro, cinco días que se podrían recuperar, evitando ausencias de jornadas institucionales, pero hay un grupo de días que no podrá recuperarse”.

Conflicto policial

Respecto del conflicto policial, que sigue presente en diferentes puntos de la provincia, Carreras consideró que “estuvo cruzado por una exacerbación lectoral”.

Al respecto, manifestó que “hay una cuestión que hace a la familia policial que ha visto decrecer su ingreso a partir de la inflación, en este sentido toda la cuestión salarial la estamos abordando, no sólo con las mejoras generales que vamos dando a todos los empleados, sino con cuestiones específicas como el uniforme y otros aspectos que son reclamos concretos y que tienen su fundamento muy concreto”.

“Después también que estuvo cruzado por una exacerbación electoral, donde tuvimos incluso las dos principales fuerzas opositoras, tanto el peronismo como el PRO militando muy fuertemente para alguna de las figuras” sostuvo la mandataria.

Fuente: (La Palabra)