Tenis de Mesa-Cuádruple podio para los hermanos Serra

Los catrielenses Santiago e Ignacio Serra, surgidos de la Escuela municipal, tuvieron un brillante desempeño durante su estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al obtener un subcampeonato y tres terceros puestos, respectivamente en los últimos Torneos organizados por la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

Durante el 14 y 15 de diciembre participaron del Abierto de Tenis de Mesa 2023 de la República Argentina, en las instalaciones del CENARD, disputando cuatro categorías:

IGNACIO (Sub 13 y 15)

SANTIAGO (Sub 17 y 19)

IGNACIO SERRA:

CATEGORIA SUB 13

Por ranking nacional comenzó su participación en dieciseisavos de final, derrotando 3-1 a Francisco Urfeig de Buenos Aires; en octavos de final, venció a Juan Cruz Axon, de Chaco, por 3-0; y en cuartos de final le ganó 3-1 a Alan Nakagama, de Buenos Aires, compañero de Selección Nacional. Por último, en semifinales, cayó derrotado por 3-1 ante Tobías Martínez, de San Luis, también integrante del selectivo nacional durante este 2023.

CATEGORIA SUB 15

En fase de grupos, venció por sendos 3-0 a Benjamín Pérez Villalba, de Buenos Aires, y Juan Francisco Baiud, de Jujuy.

En dieciseisavos de final, derrotó 3-2 a Baltazar Gallardo, de Mendoza; y en octavos de final, esta vez pudo vencer 3-0 a Tobías Martínez.

Finalmente, en cuartos de final, cayó por un ajustado 3-2 ante Ignacio Bianchini, de Buenos Aires, reciente compañero de Nacho durante los Juegos Escolares Sudamericanos que se disputaron a principio del mes de diciembre en Chile.

SANTIAGO SERRA:

CATEGORIA SUB 17

En fase de grupos de venció a los bonaerenses Dante Pesci, por 3-0, y Romeo Maldonado, por 3-2.

En octavos de final, perdió por un reñido 3-2 ante el también jugador de Buenos Aires Luca Zaffaroni.

CATEGORIA SUB 19

Cayó en los dos partidos del grupo, también ante dos jugadores de Buenos Aires, Facundo Bronstein, por 3-0, y Tomás Berbardou, por 3-1, no pudiendo de esta manera acceder a la llave final.

El sábado 16 no hubo actividad nacional, pero eso no detuvo a los hermanos Serra, quienes disputaron el Pro Tour en la tercera categoría (por nivel de juego, no por edad), torneo desarrollado en el Instituto Romero Brest, en el barrio de Nuñez.

Allí, Ignacio alcanzó los cuartos de final, cayendo ajustadamente 3-2 ante Gabriel Vera, del club Peretz, de Lanús, quien finalmente se consagró campeón. Santiago, por su parte, obtuvo el subcampeonato, al caer por otro electrizante 3-2 ante el mencionado jugador. Cabe aclarar que Ignacio, en este tipo de torneos, representa al Club Fénix, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Santiago, por el momento, lo hace en condición de libre.

Con los resultados obtenidos en el Abierto, ambos clasificaron para disputar el Master Final (Santiago, en categoría Sub 17, e Ignacio en categorías Sub 13 y Sub 15). El torneo, de simple eliminación y reservado para los ocho mejores del ranking nacional, se disputó también en el CENARD, el domingo 17 de diciembre.

IGNACIO SERRA:

Logró hacer podio en ambas categorías. En Sub 13, derrotó en cuartos de final a Nicolás Notturno, de Buenos Aires, por 3-0, y cayó en semifinales ante el también bonaerense y compañero de selección, Santino Rossi Vera, por un cambiante 3-2. En Sub 15, en cuartos de final derrotó al también seleccionado Giuliano La Vía, de San Luis, por 3-2, y cayó por el mismo marcador ante el salteño Franco Varela, otro integrante del combinado nacional. De esta manera, Ignacio obtuvo doble reconocimiento, al conseguir dos terceros puestos en el último torneo del año.

SANTIAGO SERRA:

Cayó en cuartos de final, ante el también rionegrino Ciro Samczuk, por 3-0, con parciales 9-11, 12-14 y 9-11.

Sin dudas, un 2023 difícil de olvidar para ambos deportistas locales, con Ignacio participando en tres torneos internacionales y Santiago volviendo a los primeros planos del tenis de mesa nacional.