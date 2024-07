Tenis de Mesa-Manu Pereyra clasificada al Panamericano U19 » Catriel25Noticias.com

La extraordinaria jugadora Catrilense Manu Pereyra, quien recientemente participó del Sudamericano en Santiago de Chile, teniendo muy buen desempeño, recibió la noticia del Cuerpo Técnico Nacional, de la clasificación al ITTF 2024 PAN AMERICAN YOUTH CHAMPIONSHIPS (U 19).

Argentina obtuvo la clasificación en el reciente Sudamericano, disputado en Santiago de Chile, donde el equipo nacional estuvo representado por 4 jugadoras 3 de la provincia de Buenos Aires y Manu Pereyra de Catriel Río Negro.

Ellas Son:

– Camila Pérez (Mar del Plata) Bs As.

– MANUELA PEREYRA (Catriel) Río Negro.

– Abril Okuyama (Capital) Bs As.

– Abril Iwasa (La Plata) Bs As.

El Panamericano en primera instancia se iba a llevar a cabo en Caracas – Venezuela, pero por motivos extradeportivos se cambió de sede, se disputa del 31 de agosto al 7 de septiembre en Lima – Perú.

Las 16 Selecciónes clasificadas según la región son:

SOUTH AMERICAN:

– BRASIL

– CHILE

– ECUADOR

– PARAGUAY

CENTRAL AMERICAN:

• GUATEMALA

– COSTA RICA

– EL SALVADOR

– HONDURAS

CARIBBEAN:

– PUERTO RICO

• TRINIDAD Y TOBAGO

• REPÚBLICA DOMINICANA

– JAMAICA

NORTH AMERICA

– CANADA

– USA

TEAM RANKING

– ARGENTINA

HOST TEAM

– PERÚ

Manu declaró, que es un honor seguir representando a la Ciudad Catriel, Provincial Rio Negro y País Argentina, en los próximos Panamericanos, ojalá pueda seguir cumpliendo metas deportivas para hacer cada día más grande nuestra nación.

Quiero agradecer a la gente y empresa que siempre trabajan junto a mi padre, para que mi carrera deportiva siga adelante, Vista Energy – Fundación Laureus – Gobierno de Río Negro – Alberto Weretilneck – Municipalidad de Catriel – Municipalidad de 25 de Mayo – a mi familia – a los profes y autoridades del CET N° 21 – a los medios de comunicación y a todas las personas que siempre están en las buenas y en las malas.

Es de recordar que Manu Pereyra es jugadora de la Selección Argentina desde los 8 años y su primer Sudamericano lo disputó con sólo 9 años, además participo en Torneos muy importantes representando a nuestro País como: Sudamericanos, Latinoamericanos, Panamericanos, Esperanzas Sudamericanas, Juegos Olímpicos de la Juventud, Circuitos Mundiales, obteniendo medallas en muchos de estos torneos.

Por su parte el Coach y Padre de Manu, Profesor Cristian Pereyra declaró que trabajaremos fuerte en todos los aspectos para que Manu,de poder viajar llegue en buenas condiciones deportivas.

No está asegura su participación ya que por disposiciones nacionales, los deportistas tienen que cubrir los gastos para representar a nuestro país, pero trabajaremos también en este aspecto para conseguir los fondos necesarios para estar presente en el Panamericano de Lima Perú.