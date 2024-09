Tenis de Mesa- Santiago e Ignacio Serra rumbo al Gran Prix de Santiago del Estero » Catriel25Noticias.com

Los hermanos Ignacio y Santiago Serra, confirmaron su participación en el Gran Prix Nacional de (Menores y Todo Competidor) a disputarse en el Gimnasio denominado Nodo Tecnológico, ubicado en Avenida Los Molinos, G4300 de La Banda – Santiago del Estero, dicho Torneo se llevará adelante del viernes 6 de Septiembre al domingo 8 de Septiembre.

Es importante resaltar que actualmente Ignacio Serra, ocupa el 5to lugar en el Ranking Nacional Sub 15, en cambio su hermano Santiago Serra, ocupa el 2do lugar en el Ranking Nacional, en la categoría Sub 17 y la posición N 11 en el Ranking Nacional en la Categoría Sub 19.

En esta oportunidad ambos jugadores, tendrán doble participación, Ignacio Serra participará en las categorías Sub 15 y Sub 17, en cambio Santiago Serra, participará de las categorías Sub 17 y Sub 19.

El Coach Cristian Pereyra, destacó una vez más la garra y el corazón de los deportistas Catrilenses y no dudó en destacar que están preparados para alcanzar el éxito en cada competencia que disputen.