tensa reunión por la transición de gobierno

“Tengo algo en claro: no se invierte ni un peso más en la granja si no hay una retribución económica para Catriel”, manifestó la intendente electa Daniela Salzotto, esta mañana, tras la primera reunión de transición que mantuvo con la jefa comunal Viviana Germanier, el legislador Johnston y los equipos técnicos, en la secretaría de planificación.

Tras varios meses de idas y vueltas, finalmente se realizó esta mañana la primera reunión de transición entre el gobierno municipal actual y las autoridades electas que asumirán el próximo 12 de diciembre. Las oficinas de la secretaría de planificación y desarrollo de calle Holanda fueron el epicentro del cónclave, con un tema preponderante que fue el Polo Tecnológico y Social de Catriel. Fueron parte del encuentro la intendente Viviana Germanier, el legislador provincial del JSRN Carlos Johnston, la concejal Marisa Montañez y el equipo técnico de la granja porcina, mientras que la intendente electa Daniela Salzotto estuvo acompañada por el futuro presidente del Concejo Deliberante Alberto Ariaudo y el equipo de asesores técnicos y legales.

Una vez finalizada la reunión, la intendenta Germanier indicó que “la idea era poder intercambiar información, le entregamos una carpeta con todas las características de la fundación y vamos a mostrar el proyecto productivo de manera que se vea la importancia del mismo, el sentido de esto es que no se puede parar, estamos hablando de vida, de producción. Queremos visibilizar la inversión realizada por el Municipio y el rendimiento en cuanto a la producción, acompañamiento a los productores, recurso humano que trabaja en todo el proceso y los beneficios a la comunidad”.

La jefa comunal indicó que esto fue solo una parte de la transición, “era más urgente por la continuidad del trabajo, luego vamos a ir de a poco planteando las distintas cuestiones. También charlamos sobre el parque industrial que se encuentra en un proceso de expansión, con proyectos que nosotros iniciamos, ellos tienen la posibilidad de continuar y desarrollarlos, para beneficiar a la comunidad”.

Y aseveró que “la reunión ha sido muy satisfactoria. Entendemos que cada uno después evalúa las políticas públicas que quiera hacer, lo nuestro es a modo informativo”.

El legislador Carlos Johnston fue parte del encuentro y a la salida expresó “le informamos todo, entregamos una carpeta con balances, estatutos, un informe económico del último año”.

“Ella tomará las decisiones que crean necesarias, es algo muy importante la fundación, un frigorífico que no andaba, hoy anda, una producción que nunca hubo, hoy está presente, una calidad alimenticia importante, genera trabajo, la genética, me parece que no es algo para no considerarlo”, aclaró.

Por su parte la intendenta electa Daniela Salzotto expresó que “estamos trabajando con mucha seriedad y responsabilidad, estaba esperando hace mucho tiempo esta reunión, se han invertido muchos millones todos estos años, muchos recursos públicos catrielenses. Es la primera vez que voy a tener acceso a todo, Este proyecto que fue pensado en la diversificación productiva, pero los vecinos y productores no se han apropiado totalmente ni encontrado grandes beneficios, evaluaremos la continuidad”.

Fue muy contundente al decir que “tengo algo en claro: no se invierte ni un peso más en la granja si no hay una retribución económica para Catriel. Si este proyecto genera grandes costos, lo iremos evaluando”.

“Hay un compromiso y una cadena de pagos que solicité que quede saneada y cerrada. Recibí documentación y la firme sujeta a revisión, porque es lo que corresponde” dictaminó.

“Mi idea y proyección inicial es poder pensar en formar recurso catrielense, técnicos de Catriel que se puedan apropiar de esta realidad productiva” anticipó,

GESTIONES EN NACIÓN

Con respecto a el viaje a Buenos Aires este miércoles para realizar gestiones ante el gobierno nacional, la legisladora provincial recibió una invitación para ser parte del programa Ciudades Seguras, la viceministra de seguridad le anunció que Catriel va a poder acceder a todo el recurso que contiene el programa, que se va a distribuir a 125 municipios del país. “Hable con la intendenta Germanier para que acepte los recursos que van a llegar a Catriel, que son: 30 cámaras, domos y dos anillos identificatorios de patentes que van a ser ubicados en los accesos a la ciudad”.

Universidad para Catriel: “estuve reunida con autoridades del ministerio de educación de nación, en los próximos días vamos a tener en catriel la concentración de rectores de universidades nacionales, para que podamos informar el tan esperado proyecto de que en el próximo tiempo Catriel pueda comenzar a contar con una oferta educativa universitaria” concluyó Salzotto.