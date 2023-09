Todo lo que necesitás saber sobre esta nueva línea de financiamiento

A partir del anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la implementación de una nueva línea de préstamos subsidiados para empleados, se han generado muchas dudas acerca de cómo funcionará esta iniciativa y quiénes podrán acceder a ella.

Mediante el decreto 463, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno comenzó la reglamentación de estos créditos que buscan brindar una ayuda económica a los asalariados. A continuación, repasaremos las principales claves de estos préstamos de hasta $400.000.

El Gobierno ha destinado un financiamiento total de $450.000 millones para esta nueva línea de préstamos, lo que se traduce en más de un millón de créditos individuales disponibles. Es por esto que los interesados se recomienda que se inscriban en cuanto se habilite el procedimiento, para asegurarse de no quedar excluidos del cupo inicial. Sin embargo, es importante tener en cuenta las restricciones sobre la posibilidad de comprar dólares mientras se encuentre vigente el préstamo.

El monto máximo que se puede pedir por solicitud es de $400.000, siempre y cuando la relación cuota-ingreso no supere el 20% de la remuneración bruta mensual del solicitante. Aquellos que superen este límite podrán solicitar un monto menor. Es fundamental tener en cuenta que el cálculo se realiza sobre la remuneración bruta, no sobre la neta o de bolsillo.

La tasa de interés de estos préstamos es del 50% anual, lo que representa menos de la mitad de la tasa de inflación actual. Se estima que hacia fin de año la tasa podría reducirse aún más y ser un tercio o incluso menos del ritmo anual de aumento de los precios.

En cuanto al plazo de devolución, se ofrece la opción de elegir entre 24, 36 o 48 meses. En todos los casos, la tasa de interés se mantiene en un 50% anual. Si se espera que la inflación se mantenga por encima del 50% en los próximos años, es aconsejable solicitar el préstamo por el mayor tiempo posible.

La normativa establece que aquellos que tomen este préstamo no podrán acceder al mercado de cambios hasta que hayan cancelado la totalidad del préstamo de acuerdo a las normas que las autoridades competentes establezcan. Esto implica que no podrán acceder a la cuota de “dólar ahorro” de $200 mensuales.

Aunque no hay ninguna indicación específica en el decreto sobre la prohibición de comprar Dólar MEP para aquellos que soliciten este préstamo, es importante mencionar que existen ciertas restricciones en relación a los jubilados y pensionados que acceden al préstamo “Crédito Anses”. Es posible que en el futuro se implementen normas similares para los asalariados que accedan a esta nueva línea, mientras no cancelen la totalidad del préstamo solicitado.

Una de las dudas más recurrentes es si se puede seguir pagando en pesos los consumos con tarjeta en dólares. Hasta el momento, el pago del saldo de la tarjeta de crédito en dólares con pesos no implica acceder al mercado de cambios, por lo que aquellos que accedan a este préstamo podrán seguir pagando el saldo de sus tarjetas de esta manera, salvo que se modifiquen las normativas.

Una de las condiciones establecidas es que los fondos serán acreditados en una tarjeta de crédito del titular emitida por el banco donde este reciba su remuneración mensual. Esta condición podría generar inconvenientes para aquellos que cobran su remuneración en efectivo. Es necesario flexibilizar esta condición, ya que por la Ley de Contrato de Trabajo, el empleado puede exigir que se le pague en efectivo.

Los requisitos para acceder a este crédito incluyen ser empleado en relación de dependencia, tener una remuneración bruta que no supere el umbral a partir del cual se comienza a pagar impuesto a las Ganancias, ser residente permanente en Argentina, tener una antigüedad no inferior a 6 meses bajo el mismo empleador, no superar la edad de jubilación al finalizar el pago del crédito, no tener una deuda en la Central de Deudores del BCRA, no ser beneficiario de un crédito del Programa de “Créditos Anses” y ser titular de una tarjeta de crédito emitida por un banco que opere en el país.

Si se desea consultar la situación en la Central de Deudores del BCRA, se puede hacer a través del sitio web del Banco Central. Las personas son clasificadas en diferentes situaciones en relación a créditos obtenidos y cheques rechazados.

Las cuotas del crédito serán debitadas directamente de la cuenta bancaria sueldo a través del Sistema Nacional de Pagos del BCRA. Sería conveniente flexibilizar este procedimiento para aquellos que cobran en efectivo y no tienen una cuenta sueldo.

La primera cuota del crédito tendrá un período de gracia de hasta 3 meses, dependiendo de la fecha de otorgamiento del crédito y del día en que se cobre la remuneración del solicitante.

En caso de que el solicitante cierre la cuenta bancaria donde se debitan las cuotas, es necesario informar un nueva cuenta bancaria donde se debitarán las cuotas. En caso de no cumplir con esta obligación, se entra automáticamente en mora y el Estado puede exigir el pago total del préstamo.

Aunque no se ha informado oficialmente dónde y cómo se podrá solicitar este préstamo, se espera que se dicte una reglamentación que brinde mayores precisiones al respecto. Mientras tanto, es fundamental estar atentos a las noticias y esperar a que se habilite el procedimiento para inscribirse.

En conclusión, la implementación de esta nueva línea de préstamos subsidiados busca brindar una ayuda económica a los empleados que lo necesiten. Sin embargo, es importante tener en cuenta todas las claves y requisitos antes de solicitarlo, para asegurarse de que se cumple con todas las condiciones y poder acceder al financiamiento deseado.