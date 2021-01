Turismo: en la primera quincena de enero cay la ocupacin y no hay reservas para febrero

La primera quincena de enero no ha sido la mejor para el sector de hotelera y gastronoma de la regin. Luego de lograr una ocupacin de casi el 85 por ciento de las plazas durante la segunda quincena de diciembre, ahora os nmeros comenzaron a bajar.

Segn inform Agustn Rodrguez, secretario de la Asociacin de Hoteleros y Gastronmicos de la Zona Atlntica, filial FEHGRA, durante las fiestas de Navidad y Ao Nuevo tuvimos un 85 por ciento de ocupacin, pero ahora venimos para atrs. Vemos mucha gente, si, pero somos nosotros, los que vivimos en la ciudad no mucho ms.

Ocupacin

Al pedirle algunos datos estadsticos, Rodrguez inform que durante la primera quincena de enero, que an no termin, en Viedma tenemos un 10 por ciento de ocupacin, en Las Grutas un 30 por ciento y en Playas Doradas un 20 por ciento.

En cuanto a la situacin del sector gastronmico, coment que no es la mejor, durante los primeros das de enero trabajaron al 35 por ciento de lo que fue la temporada anterior.

La verdad que venimos para atrs y a esto le debemos sumar que para febrero no tenemos reservas. En general para las fiestas estuvo bien, la segunda quincena de diciembre anduvimos bien, pero ahora no hay gente, insisti.

En este orden, aadi que ms all de que se ve movimiento en las calles, la verdad es que nos confundimos. Somos nosotros nada ms, los viedmenses. Es una falsa sensacin estode que hay gente, no es as. En Las Grutas los emprendedores estn desesperados porque a les han hecho gastar mucha plata en protocolos y no hay retorno.

En este orden, explic que se les pidi un sello de calidad y ahora no van a recuperar esa inversin. Por eso muchos decidieronno abrir, es muy caro. Lo ideal es no abrir para no gastar y esa plata invertirla este ao.

Amodo de ejemplo, coment que en Las Grutas les han hecho gastar mucho dinero en inversiones que no se recuperan. En Viedma dec que hubo buena predisposicin y no nos pidieron un protocolo sanitario como para la Nasa. Si hicimos las capacitaciones y cumplimos con lo que pide Nacin, pero en Las Grutas les hicieron hacer un protocolo que es muy caro de aplicar y ahora aparecen los problemas econmicos porque no se recupera la plata.



