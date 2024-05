Ultiman detalles para el inicio del Provincial de Tenis de Mesa » Catriel25Noticias.com

Ya se están ultimando los últimos detalles para el Torneo más importante del Tenis de Mesa Rionegrino que se llevará adelante en el renovado SUM Municipal ” Eldo Oscar Carro” de la Ciudad de Catriel, el día 1 y 2 de junio del corriente año.

Las categorías a disputarse serán Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 19, Mayores y Maxis, tanto Masculino como Femenino, también se disputará un Torneo Abierto de 3ra, 2da y 1ra Categoría.

El Torneo otorgara 4 plazas por categorías para disputar el Torneo Nacional de Tenis de Mesa a disputarse en el mes de Julio en Oberá Misiones.

Ya han confirmado la participación jugadores de ciudades importantes como Viedma, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Río Colorado, Cipolletti, y los locales Catriel y para el Abierto se sumarán deportistas de Neuquén y 25 de Mayo La Pampa.

El referente local y Profesor Cristian Pereyra, resaltó que junto a la directora de Deportes del municipio Srta. Ayelen Cayunao se está trabajando duro en la puesta a punto para dicho Torneo.

En el orden local ya confirmaron la participación los 5 jugadores consagrados en este Deportes como lo son Priscila Jara, Tobias Pereyra, Santiago Serra, Ignacio Serra y Manu Pereyra, también confirmaron su presencia jugadores de las escuelas municipales de Catriel.

La fecha límite para inscribirse es el jueves 30 de mayo a las 12 00 hs.

Para inscripción o mayor información comunicarse al Sr Gabriel Serra Celular N °(299 – 6 725191) o al Sr Cristian Pereyra Celular N° (299 -5722128).