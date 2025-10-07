otra vez, denuncias entre poderes del estado » Catriel25Noticias.com

Otra vez se instaló la polémica entre el Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas. Este martes hubo acusaciones por violencia de género hacia la Intendente y funcionarias. El tema derivó en una denuncia penal en Fiscalía.

Cerca del mediodía, la Concejal Carolina Piris en comunicación con radio “Alas”, expresó su preocupación por un hecho que ocurrió entre las 10 y las 11:30 horas en la sede del poder de contralor cuando funcionarias se acercaron a solicitar explicaciones a los miembros del Tribunal sobre temas inherentes a facturas de proveedores. Fue allí (según Piris), fueron increpadas y ante la llegada de la Intendente al lugar la discusión subió de tono recibiendo también agresiones. La Jefa Comunal tuvo que ser asistida por descompensación.

Carolina Piris (Concejal Frente Acción Vecinal)

Este medio intentó comunicarse con Ramiro Peñalba (Tribunal de Cuentas) quién cerca de las 12:30 hs se encontraba realizando una denuncia penal hacia las funcionarias municipales Asesora Legal, Secretaria de Hacienda e Intendente aportando audios de la reunión donde especifica que las mismas llegaron de modo prepotente, insultando no sólo a los integrantes del Tribunal, sino al ex Intendente Johnston y hasta al mismo Gobernador de Río Negro.

Según los funcionarios y testigos presentes, el funcionario de contralor prácticamente echó a la Intendente del lugar lo que provocó la reacción de las funcionarias.

En las últimas horas de la tarde de este martes, se supo que Daniela Salzotto se encuentra por recomendación médica en su domicilio. Desde su entorno dijeron «que es una grave falta institucional lo que hizo este hombre». «Es un hecho violento que no debe pasar desapercibido».

“Querían que aprobáramos facturas de un proveedor que aún no ha cumplido en tiempo y forma con una obra. No vamos a hacer nada que no corresponda”, expresó Peñalba y prometió declaraciones para este miércoles en radio “Alas”.

La polémica entre ambos poderes no es nueva. Hace algunos meses el ejecutivo envió al Concejo Deliberante un proyecto para que soliciten a los integrantes del Tribunal que presenten antecedentes de idoneidad y conocimientos para ejercer el cargo. Si bien el Concejo tomó intervención e hizo las notificaciones correspondientes, el tema aún no se ha definido. El Tribunal se excusa que el Deliberante no es un órgano que tenga potestad de control sobre ese poder.”Que lean la Carta Orgánica”, se excusan