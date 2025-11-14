Unión Deportiva Catriel anunció la salida de su director técnico Walter Paparone » Catriel25Noticias.com

El Club Unión Deportiva Catriel comunicó oficialmente que Walter Paparone dejó de ser el director técnico del plantel de primera división por motivos personales. Desde la institución destacaron su compromiso y trayectoria, tanto en su etapa como jugador como en este último tiempo al frente del equipo.

“Agradecemos su desempeño y colaboración, ya que estuvo presente en momentos importantes, tanto como jugador como en este último tiempo como DT. Le deseamos lo mejor en sus proyectos y le agradecemos su dedicación y compromiso con la institución. Las puertas del club siempre estarán abiertas para él”, expresaron desde la dirigencia.

Mientras tanto, la conducción técnica de primera y tercera división quedará a cargo de los profesores Zico Giaroli y Darío Silva, quienes continuarán con los trabajos y la preparación de ambos planteles hasta la finalización del torneo.

La salida de Paparone marca el cierre de una etapa significativa dentro del club auriazul, institución que reconoció públicamente su aporte al desarrollo del equipo obteniendo estadísticas muy favorables con mayoría de resultados positivos y su compromiso con los valores deportivos que identifican a la UDC.