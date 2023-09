Uno por uno, dónde están todos los radares en Neuquén y Río Negro

Son 13 en todo el Alto Valle. El detalle sobre las velocidades máximas permitidas y otros datos de interés para los conductores.

La zona del Alto Valle, tanto en Neuquén como en Río Negro, tiene 13 radares fijos y móviles para monitorear las velocidades a las que circulan los conductores y el debido uso de las luces reglamentarias. Están distribuidos en la Ruta 151, Ruta 7 y Ruta 69.

En algunos casos, los radares no solo registran la circulación de los vehículos sino que las cámaras captan el uso del celular. En Río Negro hay varios puntos de control cuestionados, instalados en Darwin, Coronel Belisle y Chimpay. Esos radares continúan activos, pero la Defensoría del Pueblo de Río Negro aclaró a todos los conductores que no son legales porque no cuentan con la autorización de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia. No solo deben utilizar equipos autorizados y calibrados por el gobierno nacional, sino que deben implementarse con un permiso especial de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia.

En caso de recibir una infracción de esos municipios, se puede pedir asesoramiento a la Defensoría al Whatsapp 2920308705 o escribiendo al correo juzgadodefalta@seguridad.rionegro.gov.ar.

A continuación, un detalle de todos los radares e información útil sobre cada uno de los radares legales instalados en el Alto Valle:

Cipolletti. Ruta 151 Km. 4. Radar fijo

– Bidireccional

– Jurisdicción provincial

– Velocidad máxima permitida 60 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

– Cámaras captan el uso del celular

2) Cinco Saltos. Ruta 151. Radar fijo

– Bidireccional

– Jurisdicción provincial

– Velocidad máxima permitida 60 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

– Cámaras captan el uso del celular

3) Contralmirante Cordero. Ruta 151. Radar fijo

– Jurisdicción municipal

– Velocidad máxima permitida 40 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

– Cámaras captan el uso del celular

4) Barda del Medio. Ruta 151. Radar fijo

– Jurisdicción municipal

– Velocidad máxima permitida 40 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

– Cámaras captan el uso del celular

5) Sargento Vidal. Ruta 151. Radar fijo

– Jurisdicción provincial

– Velocidad máxima permitida 60 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

– Cámaras captan el uso del celular

6) San Isidro. Ruta 69. Radar fijo

– Jurisdicción municipal

– Velocidad máxima permitida 40 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

– Cámaras captan el uso del celular

7) Villa Manzano. Ruta 69. Radar fijo

– Jurisdicción municipal

– Velocidad máxima permitida 40 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

– Cámaras captan el uso del celular

8) San Patricio del Chañar-Añelo. Ruta 7. Radar fijo

– Bidireccional

– Jurisdicción municipal

– Velocidad máxima permitida 60 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

– Cámaras captan el uso del celular

9) San Patricio del Chañar-Añelo. Picada 1 a la 5. Ruta 7. Radar móvil

– Bidireccional

– Jurisdicción municipal

– Velocidad máxima permitida según la cartelería en el sector

– Luces reglamentarias encendidas

10) San Patricio del Chañar-Añelo. Picada 11 a la 21. Ruta 7. Radar móvil

– Jurisdicción municipal

– Velocidad máxima permitida según la cartelería en el sector

– Luces reglamentarias encendidas

11) Ingreso a Añelo. Ruta 7. Radar fijo

– Bidireccional

– Jurisdicción municipal

– Velocidad máxima permitida según la cartelería en el sector

– Luces reglamentarias encendidas

12) Añelo. Ruta 7. Radar fijo

– Jurisdicción Parque Industrial municipal

– Velocidad máxima 60 km/h.

– Luces reglamentarias encendidas

13) Neuquén. Zona Coto. Radar fijo

– Jurisdicción Neuquén capital

– Velocidad máxima permitida según la cartelería en el sector

– Luces reglamentarias encendidas

(LMNeuquén)