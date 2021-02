Unter ratificó que sin escuelas en condiciones no habrá presencialidad

Desde el gremio Unter ratificaron hoy en una conferencia de prensa que no habrá presencialidad si las escuelas no cumplen las condiciones edilicias y el protocolo sanitario por el coronavirus. “Si en las escuelas no están en condiciones epidemiológicas, edilicias, si faltan los insumos necesarios y el personal suficiente para realizar las técnicas de limpieza, no podemos pensar en una presencialidad”, expresó hoy Claudia Asencio, secretaria de Salud en la Escuela de Unter Central.

La conferencia de prensa comenzó a las 10 en Roca. La referente remarcó que “la premisa es la escuela segura, el cuidado de la salud y la vida”.

Hoy se presentaron supervisores, el personal directivo, secretarios pedagógicos, maestros con funciones de secretarios, prosecretarios y ETAP, mientras que mañana lo hará el personal docente de todos los niveles y modalidades, según la resolución del Consejo Provincial de Educación.

Asencio detalló que desde el 25 de enero “los seis delegados de Salud que tenemos en la provincia están recorriendo las instituciones, para verificar como es el estado para este contexto”.

Sobre los datos de los relevamientos, señaló que estarán en pocos días. “Sabemos que la escuela de Clemente Onelli, y la 282 de Allen no están aún en condiciones”, dijo.

En cuanto a los insumos de limpieza mencionó que desde el Ministerio de Educación les informaron que estarían comprados y disponibles en las escuelas. “Es importante que esto se chequeé y que sea constante. En ninguna institución puede faltar insumos de limpieza ni de aseo personal. El protocolo establece que deben estar garantizados y hacerse un control y seguimiento”, explicó.



5

/ 100









Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado