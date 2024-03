Unter responde con un paro a la oferta salarial del Gobierno » Catriel25Noticias.com

El sindicato docente se movilizará este lunes como parte de una protesta nacional. Ratificó el no inicio de clases si no hay acuerdo salarial. La próxima reunión es el miércoles 28.

Horas después de la reunión paritaria en la que el ministerio de Educación ofertó un nuevo bono, escalonado por antigüedad, y asumir el aporte del Fonid que interrumpió el gobierno nacional, el gremio docente Unter decidió adherir al paro nacional convocado por la Ctera.

El plenario de secretarios generales de la Unter sesionó en forma virtual y resolvió realizar movilizaciones regionales el lunes 26 en toda la provincia, en el marco del paro nacional convocado por Ctera. Si bien se trata de la adhesión a una protesta que realizarán los gremios docentes en todo el país, se adoptó poco después de la reunión con el Gobierno y es una clara respuesta a la respuesta a la oferta salarial.

«Con la presencia de representantes de las 18 seccionales de la provincia, el plenario definió la realización de movilizaciones en Bariloche, Roca y Valle Medio, a partir de las 10, y articular con el resto de las organizaciones sindicales y sociales que se sumen», indicó el gremio docente a través de un comunicado.

El plenario también definió la postergación hasta el martes 5 de marzo la realización del congreso extraordinario gremial que se llevará a cabo en la ciudad de Jacobacci. Inicialmente, había sido convocado para el miércoles 28 de febrero, pero ese día se reanudará la paritaria del cuarto intermedio acordado el viernes.

Si no hay un acercamiento entre el ofrecimiento de la Provincia y la pretensión de la Unter en la próxima reunión es casi un hecho que las clases no comenzarán en la fecha prevista. La Unter ya votó paro si no hay pauta salarial definida y el margen entre el congreso y el primer día de clases es exiguo: sólo habría seis días.

Rechazo a la oferta salarial

El Gobierno propuso pagar en marzo un bono de entre 80 mil y 115 mil, además de asegurar el monto por el Fondo de Incentivo Docente que recibe cada maestro y fue recortado por el gobierno nacional. Educación segmentó el bono por antigüedad para responder a un reclamo de la Unter en torno al achatamiento de la pirámide salarial.

Sin embargo, el gremio docente espera otro tipo de oferta en la próxima reunión. «Desde Unter insistimos que el pago de bonos de ninguna manera constituye una propuesta salarial, que puede ser un paliativo cuando se trata de una situación imprevista, pero de ninguna manera puede convertirse en una constante. Por ello planteamos la necesidad de recibir una propuesta salarial real y seria para llevar a nuestros canales orgánicos de definición».

Los docentes plantearon que «el Ministerio de Educación tiene que dar una respuesta acorde a la situación hiperinflacionaria que atravesamos y que ha generado una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que afectó fuertemente la calidad de vida de nuestras familias. El pago de bonos contribuye al achatamiento de la pirámide salarial, no queda en nuestros salarios y perjudica tanto a los trabajadores que están por acceder al beneficio jubilatorio como a quienes ya están jubilados».

Respecto del FONID y la Conectividad Nacional «sostenemos que corresponde que Nación se haga responsable de estos aportes porque está establecido por Ley, y entendemos que, si los gobiernos provinciales resuelven hacerse cargo, liberan al gobierno nacional de su obligación con la educación pública», indicaron.

La Unter ratificó «el no inicio del ciclo lectivo sino se da respuesta a nuestras demandas. El salario de los trabajadores no puede ser la variable de ajuste».