UnTER y ATE harán paro el jueves » Catriel25Noticias.com

El Congreso de Unter en Huergo resolvió realizar un paro de 24 horas, el 5 de diciembre. Además, el gremio docente reclama la renuncia de la ministra, Patricia Campos

El Congreso Extraordinario de la Unter, que sesionó este jueves en Ingeniero Huergo, con la presencia de las 18 seccionales de la provincia, resolvió la continuidad del plan de lucha con un paro de 24 horas programado para el jueves 5 de diciembre, con la realización de acciones regionales articuladas con la Jornada Federal de Lucha convocada por las dos CTA.

El Congreso docente también decidió por unanimidad pedir la renuncia de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos. «Una ministra que manifestó un desprecio por el ámbito paritario desde el primer momento cuando no asistió a los primeros encuentros, y no se ha hecho cargo de la responsabilidad que le compete, aún más cuando ha asistido sin propuesta salarial y sin tener en cuenta el difícil contexto socio económico que estamos atravesando como trabajadores de la educación», indicaron desde Unter,

También insistieron en el rechazo a «los descuentos desmedidos realizados en relación a las licencias por salud no otorgadas arbitraria e injustamente por un sistema de auditorías médicas que no respeta la Resolución 233/98, y por la actitud autoritaria y caprichosa de seguir sosteniendo el quite de licencias gremiales».

El Congreso resolvió exigir una convocatoria a paritaria que contenga una propuesta de recomposición salarial para el último trimestre, para todos los cargos del sistema educativo, y que «no haya trabajadores de la educación con salarios por debajo de la línea de pobreza. De no concretarse esta exigencia, derivará en un no inicio del ciclo lectivo 2025«.

En Río Negro ATE también va al paro el mismo día

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro decidió adherirse al paro de 24 horas lanzado a nivel nacional por el sindicato para el próximo 5 de diciembre. La medida tiene lugar tras la falta de propuesta salarial del gobierno provincial en la última reunión paritaria, dónde el Ejecutivo decidió congelar por segundo mes consecutivo el salario del personal público con un aumento en noviembre del 0%.

La decisión, se insistió desde ATE, «vuelve a dejar a miles de estatales con sueldos bajo la línea de pobreza y pone un freno a la recuperación de salarios generado gran malestar. Es así que el sindicato exige una nueva convocatoria paritaria con una oferta que compense el poder de compra de los ingresos en el sector público».

Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro, dijo que «os estatales no vamos a ser testigos pasivos de cómo el gobierno pretende destruir nuestros salarios. Vamos a defender nuestros sueldos con huelga y movilización. Para que haya paz social se necesita una nueva convocatoria a paritarias y un ofrecimiento que permita compensar lo que estamos perdiendo en el último trimestre».

A nivel nacional el gremio también rechazó el recorte salarial del gobierno, «la escalada de violencia y los exámenes de idoneidad ilegales que pretenden tomar en la Administración Pública, entre otros puntos». ATE no descartó sumar medidas de fuerzas en los días previos, y adelantó que para el 5 de diciembre se prevén movilizaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas.