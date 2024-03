«Vamos a seguir enamorando…» » Catriel25Noticias.com

Al cumplir este 20 de marzo los 100 días de gobierno, la titular del ejecutivo municipal dejó algunas definiciones sobre varios temas.

“El viernes vamos a realizar la presentación de las más de 100 acciones que habíamos prometido cuando asumimos. Hemos triplicado la propuesta”, dijo la intendente

El acto contará con la presentación de imágenes de parte del trabajo realizado y la exposición de la Jefa Comunal y los funcionarios de cada área.

“Ya cumplimos esta primera etapa, no fue fácil, nos encontramos con un municipio devastado. Nos tocó un momento complicado en todos los órdenes, con ajuste, austeridad y una lamentable herencia recibida”.

“Ahora viene el período de seguir enamorando a los vecinos con políticas públicas, es la continuidad de las acciones”.

“En estos primeros 100 días, nos acomodamos, planificamos y ahora es tiempo de llevar adelante esa planificación para llegar a ser una ciudad con una gestión eficiente”.

“Aún no hemos podido saldar la deuda recibida, el proceso inflacionario nos juega muy en contra y cada semana nos tenemos que sentar con los proveedores y renegociar deudas. Nada nos ha sido fácil, pero ponemos la cara y vamos dando respuesta de a poco”, aclaró Salzotto

“De a poco vamos dando respuesta en varios sectores como uno de los temas más preocupantes, las cloacas, si bien no es un tema municipal, nos hemos involucrado y restablecido relaciones con ARSA y DPA para que se trabaje en reparaciones y aunar criterios para aumentar el caudal de agua potable para los vecinos”.

“Con respecto a los espacios públicos, se nota el trabajo en varios sectores que estaban abandonados, no tenían riego, no había iluminación, no había poda, malezas. Había más de 70 espacios en abandono total”.

“Con servicios públicos se trabajó y se sigue haciendo, con el alumbrado público. Ordenamiento de la feria municipal, se recuperó ese espacio, se dotó de luminarias, bancos, se colocaron cestos”. “Para la feria estamos pensando en un lugar alternativo bajo techo para el invierno”. Acotó

“Como es sabido, las obras nacionales están paralizadas, agua y cloacas. Hoy si surge alguna obra será sólo con esfuerzo municipal”.

“El municipio a través de desarrollo social, a pesar de la crisis económica, está aportando mucho dinero para la compra de medicación para pacientes oncológicos y psicotrópicos del hospital local”.

“Quiero anunciar que se habilitará la sala de atención de salud al área centro, la cual funcionará en principio en el nodo de calle Chaco y San Martín y a futuro en el viejo hospital”, finalizó la Intendente