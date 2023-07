Vecinos de Lote 6 reclaman por el estado de las calles

Catriel-Los vecinos de barrio Lote 6, así como residentes en barrios aledaños que deben desplazarse por varias calles denuncian una vez el pésimo estado de las mismas, y los problemas que esto acarrea a la vida cotidiana.

Hace un año los vecinos de Lote 6 enviaron nota al municipio local solicitando interceda en regularizar el estado de las calles, ya que se inundan constantemente, cada vez que llueve el agua queda por días, personas que se movilizan en bicicleta, motos o caminando directamente no pueden circular o se caen, muchos niños que van a las escuelas, y trabajadores terminan con los pies mojados y embarrados, teniendo en cuenta las bajas temperaturas.

“El municipio envía relleno, lo deja una semana y media, a los días reclamamos y vienen a trabajar, por ejemplo en calle Azucena Villaflor, y terminan dejando el nivel más alto que las casas, ni siquiera tienen el buen tino de controlar el trabajo que hacen. Esto quiere decir que si llueve nuevamente el agua ahora va a entrar a las casas”

“Tiran tierra, no hacen cordones, no zarandean el relleno, vienen después de muchos reclamos y tiran tierra y escombros, para nada soluciona el problema del agua”

“El puente aledaño del canal lleva 10 a 15 años rotos y ni siquiera se les ocurre construir un sifón o algo para que el agua no desborde. Ese es un problema, el otro es cuando llueve, el agua no tiene escape, no tenemos como pasar las calles, rompes autos y quienes no tienen vehículo tienen que esperar. Los taxis directamente no vienen por el estado de las calles”

“Este problema lleva muchos años, es un barrio abandonado, calles Los Aromos, Jamaica, Los Aromos y Roque Sáenz Peña, entre otras. Son intransitables”

“El coche fúnebre hace tiempo perdió un cajón de tanto movimiento y al no poder circular con algo de normalidad sucedió eso que es una vergüenza y son trabajadores que hacen lo que pueden”

“Los taxis te dejan en Roque Sáenz Peña, a la altura del DPA, no quieren seguir por el estado de las calles. Imaginen un día que deban entrar bomberos en el apuro pueden romper su vehículo”