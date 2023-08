vecinos reclaman regularización de un loteo

Un grupo de vecinos del loteo “Berrios”, ubicado en Barrio Preiss, recibió una notificación de Edersa para que regularicen la situación de la mensura de los terrenos, con un plazo de dos semanas, sino se les iba a cortar el suministro de energía eléctrica, porque detectaron que habían algunos que estaban “enganchados”. Las familias, entregaron este viernes, una nota en el municipio y solicitaron una audiencia con la intendente municipal Viviana Germanier para encontrar una solución al problema.

En diálogo con “Radio Alas”, uno de los propietarios de los lotes relató la situación: “en el loteo hay 120 familias, algunas han construido, otras no. Las familias que residen en el lugar tienen medidores comunitarios pero que no llegan al domicilio y no están regularizados, los vecinos quieren regularizar y pagar. Además está el tema de la mensura que se estuvo trabajando con el municipio pero quedó en la nada, por eso hoy nos acercamos a pedir respuestas”.

“Nos urge el tema de la luz, la empresa que está asociada con Edersa llegó al lugar, se acercaron a la casa de los vecinos y dijeron que están enganchados de la luz, que eso está mal. Luego enviaron una notificación diciendo que en dos semanas van a cortar la luz porque no está regularizado el tema de la mensura de los terrenos”, explicó.

“Tengo un acta compromiso firmada por autoridades municipales el 15 de diciembre de 2020, en ese momento estaba Marcelo Cabral, juntamos dinero entre los vecinos y la municipalidad para realizar la mensura. Vinieron con drones, se hizo la mensura, esos papeles fueron a Viedma y después no se hizo nada”, sostuvo

“Queremos la mensura para tener los servicios como corresponde”, exigió

Liliana Velázquez, presidente de la Junta Vecinal del Barrio Preiss, mantuvo una reunión con estas familias el jueves por la noche y esta mañana también estuvo en el reclamo en el municipio. “Acompañando a los vecinos, hoy se va a presentar un escrito para solicitar información. No son todos los vecinos que tienen este problema con la energía eléctrica. La mayoría están en un pilar comunitario, los que no, han sido notificados por Edersa”, dijo.

BERRIOS

Por su parte uno de los herederos de la chacra, César Berrios, se acercó al lugar para dialogar con los vecinos y luego brindó una entrevista a “Radio Alas” donde explicó: “es un tema de larga data, hace años que venimos luchando para hacer la agrimensura y que nos aprueben el plano para que todos los vecinos tengan la solución para los problemas que ellos vienen a reclamar, los servicios de luz, agua y demás. Hace tiempo que lo venimos tramitando, ya lo presentamos en el municipio y lo único que falta es la aprobación de catastro del municipio, que sea llevado a Viedma y quede asentado toda la subdivisión de las tierras”.

“Necesitamos la subdivisión, que se apruebe el plano que presentamos en el municipio. Hicimos la escritura y pagamos todo, no le debemos un peso a nadie”, concluyó