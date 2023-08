¿Por qué no te responden? Enterate signo por signo porque el silencio tiene que ver con cada persona

Filosofando. Sin duda alguna. Cuando mandas mensajes a Géminis, este empieza a analizar todas y cada una de las palabras, todos sus sentidos, todo lo que ocultan. ¿Parece complicado? Pues, esta es la manera en la que funciona la cabecita de Géminis. Si realmente quieres llegar a él, te animamos a que empieces conquistando su intelecto: es la única constante en su cambiante personalidad.

Si tu Cáncer no te contesta los mensajes es porque, seguramente, has hecho algo que le ha dañado. Es muy posible que no sepas qué o cuándo: Cáncer es así. Lo que para muchos no tiene importancia, Cáncer lo ve como algo personal. Por ello, lo más seguro es que esté llorando o desahogándose con alguien. ¿Qué puedes hacer? Pues, trata de enviarle un mensaje que calme sus demonios. Si su falta de contestación es por ello, seguro que funciona.

Leo

Solo hay dos razones por la que Leo no contestaría a tus mensajes: busca llamar tu atención o quiere alimentar su ego. Ahora nos dirás: “Pero sí ya tiene toda mi atención”. Pues, parece que no. O no lo suficiente. Ten en cuenta que los leones son personas a las que les gusta que les tengan en cuenta por todo, que les reconozcan su valía y sus méritos. Si, por el contrario, entramos en la cuestión del ego, vamos a decirte que lo tienes mal… Leo es de los más egocéntricos y solo te está ignorando para que le vayas detrás.

Virgo

La mente de Virgo nunca se toma un descanso y, lo peor de todo, es que se anticipa a lo que puede venir. Cierto, Virgo se preocupa por cosas que, posiblemente, nunca van a tener lugar. Pero, es así. Por ello, podemos asegurarte que, cuando un Virgo no responde a tus mensajes, es porque le está dando vueltas a la situación y tratando de decidir si te deja entrar en su vida o no, si te perdona o no, etc.