(Video) Tips sexuales para recuperar la pasión: los consejos de Arita, la sexóloga

Para que deje de ser un tema tabú, Ariana Morzilli, creadora de ‘Blackbook’ comparte una serie de consejos. ¿El fin? Ayudar a las parejas que están pasando por un periodo de bajo apetito sexual

La sexóloga Ariana ‘Arita’ Morzilla se mete en este tema para brindar una serie se consejos y alternativas que se pueden llevar adelante. “Es un tema que estudié, hice un diplomado. Fueron muchas clases entre la parte teórica y la práctica, que es donde tenes que resolver diferentes situaciones que presentan parejas”

“Sobre la consulta puntual, me llegan muchas a mi Instagram “arita.sexcoach” y dentro de lo posible trato de responderles a todos. Cuando no puedo hago un posteo sobre los temas que más me llegan para que los puedan ver todos. La verdad que me encanta porque con mi emprendimiento toque mucho de esos temas, por ejemplo, la incorporación de juguetes en las parejas que cayeron en la rutina”.

“Es importante que prueben cosas nuevas , que salgan de su forma y la zona de confort, como puede ser la cama como lugar recurrente. No digo que utilicen la práctica sado, ni juguetes sino algo tan simple como realizar salidas juntos y que se dediquen tiempo para disfrutar“, comenta Arita.

Por otro lado, se enfoca en que nunca está de más probar alternativas, siempre y cuando allá: “Luego, si quieren incorporar cositas nuevas será bienvenida la lencería erótica, también los aceites comestibles, lubricantes con efectos y todo el mundo erótico que hay por descubrir. También es muy importante la creatividad de la pareja, eso hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces se deja de lado”.

“Desde mi experiencia estoy viendo que hay cada vez más personas que se están animando a charlar sobre sus problemas sexuales o simplemente sus dudas y eso es lo mejor que puede pasar. Me pasa con mis amigos, no hay una charla en la que no se habla de sexo (risas). Ya implanté el tema como algo natural y aveces hacemos charlas eternas y reflexivas muy interesantes. No tiene que ser un tema tabú, al contrario. Cuando entendés eso se puede abordar desde otro lugar”, agregó.

Para finalizar, se refirió a las fantasías, un tema que siempre se pone sobre la mesa y suele marcarse como un condimento: “Hay algunas que se pueden cumplir y otras que no. Esto es como todo. Pero hay que tener en cuenta la palabra y que por eso son fantasías y no está nada de malo tenerlas”.

